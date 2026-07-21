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Данила Константинов назначен директором стримингового сервиса «КИОН Музыка»

В кластере «КИОН» назначен новый директор стримингового сервиса «КИОН Музыка». Данила Константинов будет отвечать за развитие бизнеса «КИОН Музыки» и рост аудитории сервиса, внедрение новых подходов к пользовательскому опыту и ценности для аудитории, а также за формирование новых форматов взаимодействия с артистами и слушателями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

У Константинова более 10 лет опыта в развитии международных цифровых сервисов с многомиллионной аудиторией. На протяжении карьеры он занимался масштабированием бизнеса, развитием пользовательского опыта, внедрением AI-решений и выводом продуктов на новые рынки.

Непосредственно перед назначением в «КИОН Музыку» Константинов руководил проектами привлечения и удержания водителей в сервисе Yango и масштабирование колл-центров по всему миру. Ключевым проектом его деятельности было внедрением ИИ-агентов в деятельность водительских операций компании.

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МТС

До этого Константинов занимался развитием бизнеса HeadHunter в регионах России и СНГ. Отвечал за привлечение СМБ клиентов и стратегию регионального развития. В том числе занимался интеграциями сделок M&A.

Ранее Константинов руководил развитием бизнеса InDrive в Южной Азии. Под его руководством сервис вышел на рынки Индии и Бангладеша, занял лидирующие позиции в Пакистане и Непале, кратно увеличил объем бизнеса и аудиторию. Во время работы над развитием InDrive в Южной Азии Константинов вошел в рейтинг Forbes «30 до 30».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В разные годы он руководил развитием B2B-бизнеса международной компании Essity в России и СНГ, а карьеру начал в МТС, где работал с крупнейшими корпоративными клиентами.

Данила Константинов, директор стримингового сервиса «КИОН Музыка»: «Музыка — одна из самых эмоциональных категорий цифрового контента, и именно поэтому здесь особенно важен баланс между технологиями, рекомендациями и человеческим опытом. При этом за внимание пользователя приходится конкурировать каждый день: не только с другими музыкальными сервисами, но и со всем рынком цифровых развлечений. Это сильный профессиональный вызов: искать новые точки роста, развивать продукт и делать так, чтобы сервис выбирали снова и снова. Опыт, который я получил в международных digital-сервисах, я рассчитываю применить в «КИОН Музыке», чтобы вместе с командой вывести сервис на новый этап развития».

Кирилл Тренин, генеральный директор кластера «КИОН»: «Музыкальный стриминг сегодня развивается очень быстро, и конкуренция здесь строится не только вокруг каталога, но и вокруг того, насколько хорошо сервис понимает своего пользователя. Опыт Данилы объединяет стратегию, развитие международных digital-продуктов и масштабирование бизнеса на высококонкурентных рынках. Эта экспертиза поможет «КИОН Музыке» укрепить позиции на рынке и предложить пользователям новые сценарии взаимодействия с сервисом».

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