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J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего оборудования транспортного уровня

Компания J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего оборудования транспортного уровня.

Одним из важнейших направлений национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является развитие инфраструктуры волоконно-оптических и беспроводных сетей связи. Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2017-2021 гг. ежегодный объем потребления приемо-передающих систем продолжал увеличиваться. Особенно сильно в денежном выражении рынок вырос части оптического DWDM-оборудования – более чем в 4 раза.

Основными драйверами развития рынков телекоммуникационного оборудования в мире является непрекращающийся рост спроса на широкополосный доступ в фиксированных и мобильных сетях связи, имеющий место благодаря увеличению разнообразия и проникновения цифровых сервисов как для физических лиц, так и для корпоративных пользователей.

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2017-2021 гг. ежегодный объем потребления приемо-передающих систем продолжал увеличиваться. Особенно сильно в денежном выражении рынок вырос части оптического DWDM-оборудования – более чем в 4 раза. При этом благодаря реализации стратегии импортозамещения и усилиям отечественных компаний-производителей приемо-передающего оборудования транспортного уровня доля импортного оборудования упала почти в 2 раза. Однако по-прежнему сохраняется сильная зависимость от зарубежных поставок радиорелейного оборудования со скоростью передачи до 10 Гбит/с.

Исследование, проведенное J’son & Partners Consulting, посвящено анализу развития российского рынка сетевого транспортного оборудования операторского и корпоративного класса, включая приемо-передающие оборудование DWDM и радиорелейные системы.

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