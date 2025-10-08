Продажи ноутбуков и планшетов в III квартале: Apple лидирует по доле, китайские бренды — по росту

Специалисты «Авито» подвели итоги продаж новых ноутбуков и планшетов на «Авито» в III квартале 2025 г. Выяснилось, что лидерство по росту продаж стабильно удерживают китайские бренды. Среди ноутбуков сильнее всего выросли продажи устройств Mechrevo, а среди планшетов — OnePlus. Но по объему продаж первое место в обеих категориях сохраняет Apple. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи новых ноутбуков на Авито III квартале 2025 г. в сравнении с предыдущим кварталом выросли на 18%, а их средняя цена за этот период снизилась на 6%. Среди брендов по объему продаж лидируют Apple, Asus и Lenovo.

Так, наибольшая доля продаж (47%) новых ноутбуков пришлась на устройства Apple — почти каждый второй российский пользователь отдает предпочтение MacBook. За квартал их стали покупать чаще на 18%. Такие устройства в среднем обходились пользователям в 89 тыс. руб., при этом цена за квартал снизилась на 11%.

На втором месте — ноутбуки Asus (9%). Их за этот период стали покупать чаще на 21%. Средняя цена составила 74 тыс. руб., что на 6% ниже, чем в предыдущем квартале. Тройку лидеров замыкают устройства Lenovo (9%). Их продажи выросли на 20%, а средняя цена составила 84 тыс. руб., почти не изменившись за квартал.

Хитом продаж в июле-сентябре этого года стали игровые ноутбуки китайского бренда Mechrevo — их за квартал стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем в новом состоянии они обходились пользователям в 116 тыс. рублей. На 56% выросли продажи устройств Honor — они в среднем стоили 55 тыс. рублей. Также в топ-3 по росту продаж — ноутбуки Huawei, которые стали покупать чаще на 26%. Пользователи покупали их в среднем за 46 тыс. руб.

Продажи новых планшетов за квартал также выросли — на 12%. За этот период они тоже стали обходиться пользователям чуть дешевле, на 3%. Лидеры продаж — Apple, Samsung и Xiaomi.

Планшеты Apple также лидируют по продажам с большим отрывом — на них пришлось 47%. За квартал устройства яблочного бренда стали покупать чаще на 9%. В среднем они стоили 45 тыс. руб., что на 6% меньше кварталом ранее. Планшеты Samsung с долей 12% покупали чаще на 7%. Новые устройства обходились в среднем в 30 тыс. руб., подорожав на 12% за квартал. На Xiaomi пришлось 10% продаж — они выросли на 26%. Средняя цена составила 21 тыс. руб., снизившись на 6% за этот период.

По росту продаж лидируют китайские планшеты OnePlus — их стали покупать чаще в 2,5 раза. В среднем они обходились в 39 тыс. руб. На 72% выросли продажи новых устройств Huawei, которые в среднем стоили 20 тыс. руб. В тройку лидеров по росту продаж также вошли планшеты Honor. Их стали покупать чаще на 55%, а средняя цена составила 17 тыс. руб.