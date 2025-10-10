Российское приложение Mai He Mai (MXM) запущено в RuStore и помогает заказывать дизайнерскую мебель напрямую из Китая

Стартап Mai He Mai (MXM) запустил мобильное приложение в RuStore, которое позволяет пользователям из России покупать дизайнерскую мебель, светильники и предметы интерьера напрямую у фабрик Китая — без посредников и наценок.

Главная цель Mai He Mai — сделать прямые закупки у китайских производителей простыми, безопасными и доступными для частных клиентов, дизайнеров и архитекторов.

«Сегодня многие россияне заказывают мебель через посредников с высокой наценкой. Мы убрали этот барьер — теперь можно купить дизайнерские товары напрямую от производителя», — отметили представители Mai He Mai.

Основные возможности приложения: более 10 тыс. товаров — мебель, освещение, декор; доставка по России с интеграцией китайской логистики; персональные подборки и фильтры по стилям интерьера; прямой чат с фабриками и поддержка на русском языке; пабричные цены без комиссий и посредников.