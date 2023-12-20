VK People Hub запускает новые функции для командной работы над проектами

На платформе VK People Hub появились новые инструменты для повышения эффективности командной работы: «Проектное взаимодействие», «Файловое хранилище» и «База знаний». Новые сервисы стали частью модуля Social.

«Проектное взаимодействие» позволит компании организовать командную работу. Руководители смогут формировать графики реализации проектов и следить за их соблюдением. Также можно гибко управлять задачами — просматривать статусы, сроки, авторов и исполнителей; вести чат проекта и хранить рабочие файлы. В системе будет доступен полный список задач со всей необходимой информацией: названием, приоритетом, статусом, сроком и другими данными. Воспользовавшись поиском, можно найти интересующую задачу в рамках конкретного проекта, а с помощью фильтров — сортировать результаты выдачи.

С помощью сервиса «Файловое хранилище» сотрудники могут загружать и скачивать документы, делиться ими с коллегами, просматривать историю изменений и оставлять комментарии. В профилях пользователей доступно личное хранилище файлов.

Отдельный сервис «База знаний» предоставляет администраторам возможность хранения и систематизации корпоративной информации. Сотрудникам компании доступны страницы с полезным контентом, которые группируются в соответствии с заданной структурой и отображаются в разделах основного меню портала. Данный сервис удобно использовать для ознакомления сотрудников с корпоративными процессами и рабочими инструкциями, а также для ответов на популярные вопросы.