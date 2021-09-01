Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде

Девять крупнейших российских цифровых компаний — «Вымпелком», «Газпром-Медиа холдинг», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», МТС, «Мэйл.Ру груп», «Национальная медиа группа», «Ростелеком» и «Яндекс» объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. В День знаний, который в России отмечается с 1984 года, в присутствии Президента Российской Федерации В.В.Путина руководители компаний-основателей альянса подписали соглашение о сотрудничестве и добровольные обязательства.

Главной целью Альянса по защите детей в цифровой среде является создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях. Это позволит детям гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, научиться ответственному поведению в сети, сформировать морально-нравственные ориентиры.

Компании-участники альянса намерены повышать цифровую грамотность, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Компании договорились формировать созидательный контент, популяризировать его среди целевой аудитории, создавать благоприятные условия для развития творческих способностей детей, их социализации и безопасного общения в виртуальной среде.

Участники альянса также намерены в проактивном режиме выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения, связанные с вредоносным контентом.

Важным направлением деятельности альянса станет построение диалога с государством и международными организациями по вопросам защиты детей в цифровой среде, а также разработка и совершенствование соответствующих информационно-технологических решений.

Для реализации соглашения будут созданы рабочие и консультационные группы, в рамках которых участники альянса намерены проводить исследования и обмениваться лучшими практиками по вопросам защиты детей в области информационно-коммуникационных технологий.