Минцифры: с 1 августа можно отказаться от рекламных SMS

Минцифры сообщило о том, что с 1 августа 2025 г. абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых SMS-рассылок, а с 1 сентября — от массовых обзвонов. Это закреплено в первом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством.

Такие сообщения и вызовы часто применяют для навязывания ненужных услуг или с мошенническими целями.

Абонент может направить оператору заявление — в салоне связи или на сайте компании. Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. По желанию абонент сможет аналогичным образом отменить отказ от получения сообщений. Подробности оказания услуги уточняйте у своего оператора.

Теперь граждане смогут управлять процессом получения информации от компаний. Это позволит защитить пользователей от потенциальных угроз и существенно повысить уровень их комфорта в цифровом пространстве.