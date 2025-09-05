Пермский край бьет SMS-рекорды: абоненты «Ростелекома» отправили более 6,5 млн сообщений за август 2025 года

Пермский край продемонстрировал рекордную активность в отправке SMS среди абонентов «Ростелекома» на Урале. По итогам августа 2025 г. пользователи написали более 6,5 млн сообщений – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В среднем в день уходило свыше 200 тыс. SMS. Это самые высокие показатели за последние два года. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Несмотря на популярность мессенджеров, SMS остаются востребованным инструментом для служебных уведомлений, подтверждения транзакций, а также в местах с недостаточно стабильным доступом к интернету, где сотовая связь является самым надежным каналом коммуникации.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Высокая активность пользователей в Пермском крае – это следствие как цифровизации услуг, так и привычных моделей поведения. Для нас важно, чтобы клиенты могли надежно общаться в любых условиях. Для усиления инфраструктуры в этом году "Ростелеком" установит в регионе 99 новых базовых станций, которые улучшат покрытие связи, в том числе в удаленных районах».

Согласно исследованию платформы «ВКонтакте», Пермский край занимает седьмое место в рейтинге самых общительных регионов страны. Эти данные подтверждаются и статистикой «Ростелекома»: по Уралу пермяки – безусловные лидеры по отправке SMS. Для сравнения: жители Прикамья отправляют в среднем почти в три раза больше текстовых сообщений, чем абоненты Свердловской области, хотя численность населения там выше.