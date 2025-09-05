Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Пермский край бьет SMS-рекорды: абоненты «Ростелекома» отправили более 6,5 млн сообщений за август 2025 года

Пермский край продемонстрировал рекордную активность в отправке SMS среди абонентов «Ростелекома» на Урале. По итогам августа 2025 г. пользователи написали более 6,5 млн сообщений – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В среднем в день уходило свыше 200 тыс. SMS. Это самые высокие показатели за последние два года. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Несмотря на популярность мессенджеров, SMS остаются востребованным инструментом для служебных уведомлений, подтверждения транзакций, а также в местах с недостаточно стабильным доступом к интернету, где сотовая связь является самым надежным каналом коммуникации.

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM
Цифровизация

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Высокая активность пользователей в Пермском крае – это следствие как цифровизации услуг, так и привычных моделей поведения. Для нас важно, чтобы клиенты могли надежно общаться в любых условиях. Для усиления инфраструктуры в этом году "Ростелеком" установит в регионе 99 новых базовых станций, которые улучшат покрытие связи, в том числе в удаленных районах».

Согласно исследованию платформы «ВКонтакте», Пермский край занимает седьмое место в рейтинге самых общительных регионов страны. Эти данные подтверждаются и статистикой «Ростелекома»: по Уралу пермяки – безусловные лидеры по отправке SMS. Для сравнения: жители Прикамья отправляют в среднем почти в три раза больше текстовых сообщений, чем абоненты Свердловской области, хотя численность населения там выше.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Рунет по «белым спискам». Составлен перечень сайтов, доступных во время отключения мобильного интернета. Опрос

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Управление проектами

Цукерберг не позвонит. Из-за новых методов защиты от спама российским компаниям массово блокируют звонки клиентам

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: