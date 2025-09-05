Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сюзева Анна
УПОМИНАНИЯ
|05.09.2025
|Пермский край бьет SMS-рекорды: абоненты «Ростелекома» отправили более 6,5 млн сообщений за август 2025 года 1
|06.10.2014
|Назначен новый коммерческий директор Пермского филиала «Ростелекома» 1
Сюзева Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10102 1
|Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1560 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1598 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.