Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рогачев Сергей
СОБЫТИЯ
|17.02.2026
|OKR Russia верифицирует Shtab для работы по OKR в Enterprise 1
|16.02.2026
|OKR Russia верифицирует Shtab для работы по OKR в Enterprise 1
|27.09.2019
|Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза 1
Рогачев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
|Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
|Кныш Николай 5 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Кононенко Сергей 1 1
|Бондарев Кирилл 1 1
|Маслов Игорь 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158628 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
|Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420190, в очереди разбора - 726020.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.