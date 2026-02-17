Разделы

Рогачев Сергей


СОБЫТИЯ


17.02.2026 OKR Russia верифицирует Shtab для работы по OKR в Enterprise 1
16.02.2026 OKR Russia верифицирует Shtab для работы по OKR в Enterprise 1
27.09.2019 Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рогачев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Импэксбанк 21 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73939 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 681 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5420 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1288 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1221 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 427 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 1
LeSS - Large-Scale Scrum - "скрам на больших масштабах" - фреймворк скрама в больших проектах 1 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 916 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
Кныш Николай 5 1
Химаныч Владимир 9 1
Кононенко Сергей 1 1
Бондарев Кирилл 1 1
Маслов Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158628 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 644 1
