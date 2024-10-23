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Стратегическое партнерство Agora и Novardis

Компания Agora, российский разработчик онлайн-решений для e-commerce и цифровизации закупок, и ИТ-интегратор Novardis заключили партнерское соглашение, которое позволит расширить реализацию высококачественных решений в сфере автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Novardis.

Agora уже более 13 лет является экспертом в разработке Enterprise проектов в отрасли электронной коммерции, цифровизации закупочной деятельности и в бизнес-консалтинге крупных предприятий. Решения от Agora находятся в Реестре поставщиков отечественного ПО, Реестре операторов персональных данных Роскомнадзора и в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Продукты Agora обеспечивают контроль над регулярными закупками и дают возможность формировать план закупок на годы вперед, а также предоставляют полностью прозрачную систему sourcing и позволяют оптимизировать операционные затраты компании на проведение закупок и контролировать бюджеты.

Novardis предлагает различные услуги в России и странах СНГ – от внедрения и дальнейшего сопровождения решений сторонних вендоров до кастомной разработки и собственной линейки продуктов. Сейчас в арсенале компании насчитывается более 500 успешно реализованных проектов как в России, так и за ее пределами. Применение в своей работе международных стандартов позволяет компании использовать и настраивать ИТ-системы в соответствии с потребностями и требованиями заказчиков.

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«Сейчас мы на новом этапе импортозамещения, который открывает уникальные возможности для компаний, использовавших ИТ-продукты SAP и другие зарубежные решения. Прежде заказчики адаптировались под вендоров. Теперь же активно внедряют решения отечественных производителей, ориентированных на потребности бизнеса заказчиков, что обеспечивает гибкость и эффективность для достижения конкурентных преимуществ. Партнерство Agora и Novardis будет продуктивным благодаря экспертизе обеих компаний, позволяя реализовывать инновационные проекты», — сказал Константин Трофимов, генеральный директор Agora.

«Мы предлагаем клиентам только проверенные и надежные решения, которые максимально оптимизируют процессы закупок компаний и выводят бизнес, в целом, на другой уровень. Решения Agora отлично дополняют наше предложение на рынке касательно продуктов для реализации сложных процессов закупки, B2B-порталов и маркетплейсов. Мы уверены, что совместно реализованные проекты продемонстрируют свою высокую эффективность и принесут отличные результаты для наших клиентов», – отметил Роман Глызин, директор департамента логистики Novardis.

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