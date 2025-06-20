«Ростелеком» и «Кавказ.РФ» цифровизируют инфраструктуру южных регионов

«Ростелеком» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве с целью развития цифровой инфраструктуры и предоставления современных сервисов для развития туристического кластера на юге страны. Соглашение об этом подписали заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков и исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство, направленное на совместное развитие инфраструктуры и предоставление комплексных сервисов для «Кавказ.РФ». В рамках сотрудничества стороны намерены разрабатывать и внедрять современные отраслевые и интеграционные решения, включающие Wi-Fi-инфраструктуру, облачные сервисы, системы автоматизации, видеонаблюдения, сенсорные киоски и другие технологии, способные повысить эффективность бизнес-процессов и обеспечить автоматизацию деятельности предприятий.

«Ростелеком» возьмет на себя обязательства по проектированию и строительству сетей связи, монтажу и запуску оборудования, внедрению программных систем, обеспечению информационной безопасности и сопровождению функционирования созданных систем, включая эксплуатационно-техническое обслуживание и модернизацию инфраструктуры.

Еще одним важным направлением совместной работы станет разработка стратегии сотрудничества с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ), для которых будут созданы условия доступа к цифровым сервисам и услугам, что будет способствовать развитию бизнеса и инновационных инициатив в регионе.

Валерий Ермаков, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома», сказал: «Партнерство с «Кавказ.РФ» — не просто контракт на инфраструктуру. Это практический шаг в построении экономики доверия для всего региона. «Ростелеком» берет на себя роль не просто поставщика, а цифрового партнера: от проектирования сетей до круглосуточной поддержки сервисов — по единой сервисной модели. Это значит, что наши решения, такие как Wi-Fi, облака, умное видеонаблюдение, станут не статьей расходов, а работающим инструментом. Наша цель — ощутимый результат: когда турист чувствует цифровой комфорт, резидент зоны фокусируется на инновациях, а не на ИТ-проблемах, а инфраструктура работает как часы. Именно так технологии создают не сети, а возможности — для развития Кавказа и качества отдыха людей».

Хасан Тимижев, исполнительный директор «Кавказ.РФ», отметил: «Сегодня цифровая трансформация все больше затрагивает сферу туризма. Понимая это, бизнес активно инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры. На курортах под управлением «Кавказ.РФ» мы внедряем самые современные цифровые решения, включая услуги связи, системы автоматизации, видеонаблюдения и многие другие. Технологическое партнерство с крупнейшим провайдером услуг и решений поможет создать на наших курортах комфортную и безопасную среду, внедрить эффективные ИТ-решения, что в конечном счете повысит качество отдыха туристов».