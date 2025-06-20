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Тимижев Хасан
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|«Ростелеком» и «Кавказ.РФ» цифровизируют инфраструктуру южных регионов 1
Тимижев Хасан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10002 1
|Ермаков Валерий 132 1
|Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 465 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
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