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«Ростелеком» и «Алроса» совместно займутся цифровой трансформацией на базе отечественных технологий

«Ростелеком» и АК «Алроса» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В рамках соглашения компании планируют совместную работу над проектами, направленными на цифровую трансформацию. Сотрудничество охватит такие области как применение импортозамещающих технологий, обмен информацией по существующим ИT-решениям, разработка мобильных решений и инструментов дистанционного доступа, внедрение передовых цифровых технологий, а также использование облачных сервисов и промышленного интернета.

Кроме того, компании договорились оказывать взаимную поддержку в реализации и популяризации совместных профильных мероприятий и планируют обмениваться опытом и актуальной информацией для повышения уровня ИТ-безопасности и защиты от киберугроз.

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Импортонезависимость

«Для «Алроса» подписание соглашения с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний представляет собой ключевой этап в обеспечении стабильности и надежности нашей инфраструктуры. Достижение технологического суверенитета в настоящее время не представляется возможным без эффективного партнерства между компаниями нашего формата и ИT-гигантами. Убежден, что совместные усилия обеих сторон обеспечат развитие отечественных технологий и позволят в будущем успешно конкурировать с зарубежными аналогами», — отметил генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев.

«В стратегии цифровизации компаний важным приоритетом становится поиск и продвижение отечественных технологий и решений. Разделяя этот подход, «Ростелеком» и «Алроса» активно участвуют в создании и развитии продуктовых альянсов, которые направлены на укрепление российской экономики. Уверен, что это сотрудничество будет способствовать внедрению инноваций в ключевых отраслях и позволит непрерывно совершенствовать бизнес-процессы, что в конечном итоге обеспечит высокий уровень качества услуг и сервисов», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

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