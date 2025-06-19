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«Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ММК Павел Шиляев и заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. ММК — один из крупнейших в мире производителей стали и ведущий металлургический комбинат России.

Соглашение охватывает ключевые направления цифровизации промышленного производства на базе отечественных инновационных решений. Компании будут совместно прорабатывать цифровые инициативы, а также внедрять решения для повышения энергоэффективности и снижения затрат. Особое внимание уделяется обеспечению надежной защиты критической информационной инфраструктуры комбината.

Павел Шиляев, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, сказал: «В современном мире использование цифровых решений становится ключевым фактором конкурентоспособности. Сотрудничество с "Ростелекомом" позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов».

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цифровизация

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелеком», отметил: «Мы уверены, что совместные цифровые усилия позволят значительно повысить эффективность производственных процессов и оптимизировать ресурсозатраты. Взаимодействие также станет важным шагом на пути к трансформации и устойчивому развитию Челябинской области. Внедрение инновационных решений в промышленность региона поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры области. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности Южного Урала, но и повысить качество жизни населения».

Партнеры также планируют взаимодействовать в сфере применения технологий предиктивной аналитики и платформы управления данными RT Data.

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