Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Такси-Мастер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.07.2026
|Белорусский оператор «А1» запустил службу такси на российском ПО «Такси-Мастер» 1
|03.08.2018
|«Центральная касса» и Проинвестбанк выпустили карту «Скорость» для таксистов 1
|19.12.2012
|«МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi в московских такси 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Такси-Мастер и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
|БИТ Мастер 2 1
|МегаФон 10690 1
|МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
|DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
|Ckassa Wallet 1 1
|i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 642 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
|Спицына Наталия 20 1
|Воронцов Александр 3 1
|Рычков Андрей 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
|Беларусь - Белоруссия 6273 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.