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Такси-Мастер

Такси-Мастер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 Белорусский оператор «А1» запустил службу такси на российском ПО «Такси-Мастер» 1
03.08.2018 «Центральная касса» и Проинвестбанк выпустили карту «Скорость» для таксистов 1
19.12.2012 «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi в московских такси 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Такси-Мастер и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
БИТ Мастер 2 1
МегаФон 10690 1
Infinity Taxi 8 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
Центральная касса 11 1
Проинвестбанк 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13202 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 185 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1654 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5994 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4027 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 90 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13444 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 685 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5489 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9976 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 437 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8485 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
Ckassa Wallet 1 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 642 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Спицына Наталия 20 1
Воронцов Александр 3 1
Рычков Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
Беларусь - Белоруссия 6273 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1134 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3340 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3088 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1184 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 616 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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