В Билайне поступила в продажу новая линейка iPhone 17

Билайн объявляет о старте продаж новой линейки iPhone 17 в своём интернет-магазине и розничной сети. Клиенты могут выбрать устройство онлайн с доставкой или лично приобрести смартфон в офисах обслуживания компании, подобрав для себя оптимальный вариант.

В продаже уже доступны избранные модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ассортимент моделей зависит от региона. Перед покупкой рекомендуется уточнить наличие устройств новой линейки iPhone 17 в ближайших офисах обслуживания клиентов или на сайте Билайна.

Новая линейка iPhone 17 объединяет элегантный дизайн, усовершенствованные камеры, увеличенную производительность и энергоэффективность. Смартфоны получили яркие дисплеи с улучшенной цветопередачей и расширенную палитру стильных оттенков. Линейка предлагает пользователям инновационные возможности съёмки и плавной работы устройств, сохраняя фирменную лаконичность и удобство iPhone.

Помимо этого, в интернет-магазине Билайна можно оставить заявку и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов.

