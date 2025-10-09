Разделы

Телеком
|

В Билайне поступила в продажу новая линейка iPhone 17

Билайн объявляет о старте продаж новой линейки iPhone 17 в своём интернет-магазине и розничной сети. Клиенты могут выбрать устройство онлайн с доставкой или лично приобрести смартфон в офисах обслуживания компании, подобрав для себя оптимальный вариант.

В продаже уже доступны избранные модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ассортимент моделей зависит от региона. Перед покупкой рекомендуется уточнить наличие устройств новой линейки iPhone 17 в ближайших офисах обслуживания клиентов или на сайте Билайна.

Новая линейка iPhone 17 объединяет элегантный дизайн, усовершенствованные камеры, увеличенную производительность и энергоэффективность. Смартфоны получили яркие дисплеи с улучшенной цветопередачей и расширенную палитру стильных оттенков. Линейка предлагает пользователям инновационные возможности съёмки и плавной работы устройств, сохраняя фирменную лаконичность и удобство iPhone.

Помимо этого, в интернет-магазине Билайна можно оставить заявку и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yymi9F

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате их картами

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще