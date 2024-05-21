Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует более чем 30% рост продаж планшетов на рынке России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок планшетов в России с начала 2024 г. и зафиксировала значительный рост. По предварительным данным за I квартал 2024 г. рост продаж в денежном выражении на рынке России составил +34,7% относительно аналогичного периода 2023 г., а в количественном выражении +30,3%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Пользователи все больше стали обращать внимание на планшеты из-за их функциональных возможностей – сегодня девайсы обладают обширным набором характеристик и по производительности не уступают ноутбукам, таким образом, позволяя использовать их как полноценный инструмент для работы или других занятий.

В топ брендов по числу проданных планшетов на российском рынке в 1 квартале 2024 г. вошли Samsung, Honor, Xiaomi и Apple.

Показатели роста рынка планшетов в России стабильны и относительно прошлого года – так в 2023 г. в России повышение спроса на планшеты составило +29% относительно 2022 г. в денежном выражении и +34,8% в количественном.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Рост рынка сегодня обеспечен широкой представленностью товаров различных брендов, расширением ассортимента, разнообразием моделей под любые требования покупателей и выходом различных новинок. Например, в мае в нашей сети стартовали продажи планшетов Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, а в июне, сразу после старта мировых продаж, мы предложим клиентам возможность приобрести ожидаемые новинки – планшеты Apple iPad Pro. Сейчас открыт предзаказ на iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11 и iPad Pro 13 с гарантированным кэшбеком 20%, акция продлится до 17 июня».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входыт ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.