«Альт Рабочая станция К» 11.4: обновление KDE Plasma 6.6, оптимизация драйверов NVIDIA и специальные возможности

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.4. В новой версии обновлена графическая среда KDE Plasma 6.6, добавлены исправления в работе драйверов Nvidia и внесены изменения в сессии веб-терминала. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

KDE Plasma 6.6: оптическое распознавание текста, новая клавиатура и расширенные специальные возможности

В утилиту для создания снимков экрана Spectacle добавлена функция оптического распознавания текста (OCR). Она позволяет извлекать текст на русском или английском языке с изображения в редактируемом формате. Пользователь сможет копировать и редактировать текст со скриншота, не перепечатывая его вручную.

Заменена устаревшая экранная клавиатура Maliit на новую Plasma Keyboard. Она лучше интегрирована с рабочим столом Plasma, удобнее в использовании и адаптирована к экранам любой ширины благодаря новому алгоритму масштабирования.

В параметрах системы в разделе «Специальные возможности» добавлены четыре фильтра для разных типов нарушений цветового восприятия, а также новый режим отслеживания в функции «Масштаб и экранная лупа», который всегда удерживает указатель мыши в центре экрана. Эти нововведения делают систему удобнее для людей с нарушениями зрения, помогая лучше различать элементы интерфейса и легче ориентироваться на экране.

На устройствах с датчиком освещенности система научилась автоматически регулировать яркость дисплея в зависимости от внешних условий, что делает экран комфортнее для глаз в любых условиях и помогает экономить заряд батареи.

Устранена ошибка некорректного отображения цветов при запуске Windows-игр с поддержкой HDR через Wine или Proton.

Новая упаковка драйверов Nvidia и изменения в сессии веб-терминала

В «Альт Рабочей станции К» 11.4 добавлена новая упаковка драйверов Nvidia для максимальной функциональности всех версий драйвера. Теперь все необходимые компоненты и библиотеки поставляются вместе с драйвером, а не отдельно. Это устранило ситуации, когда часть функций была недоступна на старых (legacy) версиях драйверов. Например, теперь возможно использовать CUDA или OpenCL с драйвером версии 390.

При обновлении операционной системы не нужно обновлять ядро для Nvidia. Достаточно установить обновление системы и перезагрузиться. Видеокарта продолжит работать корректно на текущем ядре ОС.

Внесены изменения в сессии веб-терминала. Произведен переход на использование Wayland и Systemd, добавлена поддержка звука. Это повышает стабильность работы и совместимость с современными приложениями, улучшает безопасность и позволяет использовать сценарии, где требуется аудио.

Улучшения входа в систему и совместимость с оборудованием

Исправлена ошибка аварийного завершения экрана входа lightdm-kde-greeter при использовании утилиты numlockx. Теперь вход в систему работает стабильно.

Устранена проблема со входом в систему на старых видеокартах Nvidia с новым lightdm-kde-greeter. Больше нет проблем с отображением и зависанием экрана входа.

Улучшено отображение фона при входе в систему на широких экранах — убраны чёрные полосы по бокам. Теперь фон корректно заполняет пространство на всю ширину.

Восстановлена работоспособность видеодрайвера Nvidia версии 390 на новых версиях ядра. Ранее после обновления ядра драйвер не мог корректно подключиться к видеокарте, что приводило к черному экрану или невозможности запуска сессии. Исправление возвращает стабильную работу драйвера Nvidia версии 390 на новых ядрах.