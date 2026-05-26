Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня

Компания Lisuan Tech, стартап из Китая, выпустила дискретную игровую видеокарту LX 7G100. Несмотря на не самые выдающиеся результаты бенчмарков в сравнении с демонстрируемыми GPU Nvidia и AMD текущего поколения, компании удалось распродать более 30 тыс. девайсов по предзаказу, пишет Tom’s Hardware.

Как отмечает издание, довольно успешный старт продаж Lisuan Tech LX 7G100 отражает факт наличия запроса на альтернативу продукции американских GPU-гигантов со стороны потребителей.

Рекомендованная розничная цена Lisuan Tech LX 7G100, установленная производителем, составляет $485 (примерно 34,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 мая 2026 г.). Для сравнения: игровое решение среднего уровня производительности – Nvidia Geforce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти на старте продаж весной 2025 г. имела чуть более низкий ценник в $429.

Mathew Schwartz / Unsplash

Учитывая заявленные данные предзаказов, Lisuan Tech еще до официального начала продаж получила авансом свыше $14,55 млн. В какую сумму китайскому стартапу обходятся компоненты и материалы, необходимые для производства одной такой видеокарты, достоверно неизвестно. Тем не менее результат, достигнутый дерзким новичком на ранних стадиях продаж, следует считать знаменательной вехой в условиях серьезной конкуренции на рынке видеоадаптеров, отмечает Tom’s Hardware.

До топовых моделей Nvidia далеко

Создателем LX 7G100 позиционируется в качестве конкурента Nvidia Geforce RTX 4060, относящейся к предыдущему поколению. На практике же результаты тестирования, проведенные энтузиастами из Китая, оказались несколько менее впечатляющими – производительность карточки ближе к Nvidia Geforce RTX 3060, что, впрочем, тоже можно считать весьма неплохим результатом. Последняя в своем поколении нередко воспринималась как более удачное бюджетное решение для гейминга относительно сменившей ее RTX 4060.

LX 7G100 работает на частоте 2 ГГц, имеет 48 вычислительных блоков, 192 текстурных блока и 96 блоков растеризации. Объем памяти GDDR6 составляет 12 ГБ, шина памяти – 192-битная. TDP – на уровне 225 Вт.

Едва не погибший стартап

Lisuan Tech была учреждена в 2021 г. тремя бывшими сотрудниками легендарной S3 Graphics Сюань Ифаном (Xuan Yifang), Кун Дэхаем (Kong Dehai) и Ню Исинем (Niu Yixin), ветеранами компании с большим опытом. Своей задачей стартап ставил создание графических ускорителей, которые смогли бы конкурировать с признанными лидерами на глобальном рынке.

Сразу после основания и привлечения первых инвестиций компания взялась за разработку GPU на базе собственной архитектуры TrueGPU, которая, как утверждается, разработана с нуля. Дебютный продукт Lisuan Tech на базе GPU G100 должен был выйти на рынок в 2023 г., однако из-за финансовых трудностей сроки пришлось сдвинуть.

В 2024 г. компания вообще оказалась на грани банкротства, израсходовав практически все привлеченные средства. Однако в августе 2024 г. стартап спасла группа инвесторов во главе с производителем памяти (DRAM) Dosilicon, совокупно вложившая в нее около $48,3 млн.

На протяжении остатка 2024 и 2025 гг. Lisuan Tech продолжила терпеть значительные убытки, Dosilicon, в свою очередь, продолжила накачивать компанию деньгами и наращивать долю в ее капитале, которая к началу осени 2025 г. достигла 35,87%. На тот момент Lisuan оценивалась в $619,6 млн.

Наконец в июле 2025 г. компания заявила о готовности линейки 7G100. Чипы для видеокарт, включенных в нее, изготавливаются на предприятиях TSMC по техпроцессу N6 (норма 6 нм).

Три новых устройства

Помимо базовой LX 7G100, ориентированной на любителей интерактивных развлечений, в середине июня 2026 г. Lisuan Tech планирует начать продажи моделей LX Pro и LX Ultra, рассчитанных на профессиональный сегмент рынка и сферу облачных вычислений соответственно.

Дата выхода варианта LX Max – для представителей креативных индустрий – пока не анонсирована.

Некоторые факты об S3 Graphics

S3 Graphics была основана в 1989 г. в США и на протяжении более чем 10 лет оставалась одним из лидером на рынке бюджетных видеоадаптеров. Особую популярность приобрела линейка S3 Trio.

Однако по мере развития технологий 3D-графики S3 начала терять позиции, в итоге проиграв конкуренцию Nvidia и ATI (впоследствии поглощена AMD).

В 2000 г. компания была продана VIA, производителю чипсетов для ПК и недорогой компьютерной графики. С июля 2011 г. S3 принадлежит HTC Corporation, выпускающей электронику.

Амбициозные китайцы

Помимо Lisuan Tech, побороться за рынок GPU с крупнейшими его игроками рассчитывает Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor, представляющая КНР. Ранее CNews сообщил о том, что у нее готова «дорожная карта» своего развития на несколько лет вперед, пункт «уничтожить новую архитектуру Nvidia Rubin» стоит в ней напротив даты 2027 г.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что перспективный китайский стартап Moore Threads занялся разработкой видеокарт потребительского уровня. Нынешний актуальный флагман MTT S90 по производительности примерно соответствует Nvidia Geforce RTX 4060.