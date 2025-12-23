«Т1 Облако» расширил портфель сервисов на базе GPU: клиентам доступны Nvidia H200 и L40S

Благодаря расширению линейки GPUaaS клиенты «Т1 Облако» смогут подобрать графические ускорители под любые задачи бизнеса, будь то обучение и инференс сверхкрупных LLM, работа с ИИ-моделями среднего размера или 3D-рендеринг и обработка мультимедиа. Это поможет оптимизировать затраты на высокопроизводительную инфраструктуру и соблюдать баланс между мощностью и экономичностью.

Новый облачный сервис на основе H200 позволит компаниям в 2 раза быстрее проводить инференс масштабных LLM по сравнению с H100. Увеличенный объём видеопамяти 141 ГБ формата HBM3e и 4,8 ТБ/с пропускной способности делает эти графические ускорители флагманским решением для работы с генеративным ИИ и LLM, высокопроизводительных вычислений (HPC) и построения суперкомпьютерных систем.

Клиентам доступны конфигурации вычислительных ресурсов c GPU Nvidia H200 от 1 до 8 карт на виртуальную машину и с высокоскоростной сетевой технологией InfiniBand. Она позволяет связать между собой серверы с GPU, повысив между ними пропускную способность до 400 Гбит/с, и таким образом организовать среду для высокопроизводительных вычислений. Сервис подойдет для обработки огромного объема данных в реальном времени в таких сферах как финансовый трейдинг и анализ рыночных данных, разведка нефти и газа, моделирование физических, климатических и биологических процессов, разработка корпоративных приложений на базе ИИ и много другого.

Облачные вычисления на базе GPU Nvidia L40S с 48 ГБ видеопамяти подойдут как для обучения небольших и средних ML-моделей, так и для профессиональных графических задач, таких как 3D-рендеринг, визуализация, проектирование, медиаобработка и транскодирование. Благодаря своей универсальности эти графические ускорители востребованы среди малого и среднего бизнеса, которому требуется мощное и эффективное решение для работы с нейросетями и визуальными задачами, но нет необходимости во флагманских GPU вроде H100 и H200. В «Т1 Облако» доступны конфигурации вычислительных ресурсов c L40S от 1 до 8 карт на ВМ.

«Мы фиксируем взрывной рост интереса к ИИ-решениям, для которого требуется все больше производительных вычислительных ресурсов. Облачные сервисы на базе GPU — стратегическое направление для «Т1 Облако», и мы продолжаем его развивать. Nvidia H200 и L40S последовательно усиливают нашу линейку GPUaaS: это одни из самых популярных моделей на рынке, и наши клиенты уже демонстрируют к ним высокий интерес», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «Т1 Облако».