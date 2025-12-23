Разделы

Облака
|

«Т1 Облако» расширил портфель сервисов на базе GPU: клиентам доступны Nvidia H200 и L40S

Благодаря расширению линейки GPUaaS клиенты «Т1 Облако» смогут подобрать графические ускорители под любые задачи бизнеса, будь то обучение и инференс сверхкрупных LLM, работа с ИИ-моделями среднего размера или 3D-рендеринг и обработка мультимедиа. Это поможет оптимизировать затраты на высокопроизводительную инфраструктуру и соблюдать баланс между мощностью и экономичностью.

Новый облачный сервис на основе H200 позволит компаниям в 2 раза быстрее проводить инференс масштабных LLM по сравнению с H100. Увеличенный объём видеопамяти 141 ГБ формата HBM3e и 4,8 ТБ/с пропускной способности делает эти графические ускорители флагманским решением для работы с генеративным ИИ и LLM, высокопроизводительных вычислений (HPC) и построения суперкомпьютерных систем.

Клиентам доступны конфигурации вычислительных ресурсов c GPU Nvidia H200 от 1 до 8 карт на виртуальную машину и с высокоскоростной сетевой технологией InfiniBand. Она позволяет связать между собой серверы с GPU, повысив между ними пропускную способность до 400 Гбит/с, и таким образом организовать среду для высокопроизводительных вычислений. Сервис подойдет для обработки огромного объема данных в реальном времени в таких сферах как финансовый трейдинг и анализ рыночных данных, разведка нефти и газа, моделирование физических, климатических и биологических процессов, разработка корпоративных приложений на базе ИИ и много другого.

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами
Цифровизация

Облачные вычисления на базе GPU Nvidia L40S с 48 ГБ видеопамяти подойдут как для обучения небольших и средних ML-моделей, так и для профессиональных графических задач, таких как 3D-рендеринг, визуализация, проектирование, медиаобработка и транскодирование. Благодаря своей универсальности эти графические ускорители востребованы среди малого и среднего бизнеса, которому требуется мощное и эффективное решение для работы с нейросетями и визуальными задачами, но нет необходимости во флагманских GPU вроде H100 и H200. В «Т1 Облако» доступны конфигурации вычислительных ресурсов c L40S от 1 до 8 карт на ВМ.

«Мы фиксируем взрывной рост интереса к ИИ-решениям, для которого требуется все больше производительных вычислительных ресурсов. Облачные сервисы на базе GPU — стратегическое направление для «Т1 Облако», и мы продолжаем его развивать. Nvidia H200 и L40S последовательно усиливают нашу линейку GPUaaS: это одни из самых популярных моделей на рынке, и наши клиенты уже демонстрируют к ним высокий интерес», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «Т1 Облако».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще