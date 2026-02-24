ITglobal.com зафиксировал повышенный спрос на графические ускорители Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

ITglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) зафиксировал активный спрос на инсталляции с графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition для задач искусственного интеллекта. В IV квартале 2025 г. на эту модель пришлось 75% запросов на GPU-инфраструктуру. По оценке специалистов компании, драйвером спроса стала потребность бизнеса в универсальных и экономически обоснованных конфигурациях для задач ИИ. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Эксперты отмечают, что если ранее высокая стоимость GPU-инфраструктуры вынуждала компании откладывать ИИ-проекты, то использование Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition сделало такие конфигурации доступными для массового бизнеса. Дополнительным фактором стала универсальность ускорителя: модель покрывает большинство типовых корпоративных сценариев — от машинного обучения и инференса до виртуальных рабочих сред с графикой и инженерных приложений. Такой подход упрощает клиенту проектирование инфраструктуры и гибко перераспределяет ресурсы по мере изменения нагрузки.

Ускоритель обеспечивает до 117 TFLops FP32 и оснащен 96 ГБ памяти GDDR7, что позволяет работать с крупными моделями и ресурсоемкими вычислительными задачами без постоянного перераспределения данных. Поддержка технологии Multi-Instance GPU (MIG) разделяет один физический ускоритель между несколькими задачами или командами, сохраняя изоляцию и управляемость ресурсов. Это востребовано в частных и гибридных облачных средах, где архитектура поддерживает параллельное распределение ресурсов GPU между независимыми сервисами с прогнозируемой производительностью на каждый инстанс.

«Рынок трансформируется и становится более прагматичным: компании ищут универсальные инструменты, способные эффективно решать задачи инференса, обучения и визуализации. Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition стала «золотым стандартом», который позволяет не выбирать между производительностью и бюджетом. Для наших клиентов это возможность получить мощность уровня enterprise-решений, сохраняя гибкость управления ресурсами и оптимальную стоимость владения (TCO)», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного направления ITglobal.com, корпорация ITG.