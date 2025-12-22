Разделы

Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) нарастил вычислительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела масштабную закупку графических ускорителей, включая Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, Nvidia H100 и Nvidia H200. Компания прогнозирует спрос на проекты искусственного интеллекта и резервирует мощности заранее, обеспечивая быстрый запуск и масштабирование решений.

Itglobal.com активно развивает GPU-инфраструктуру в ЦОДах России и Казахстана, размещая на этих мощностях проекты, связанные с искусственным интеллектом: развертывание больших языковых моделей (LLM), инференс и другие ИИ сервисы. Заказчиками выступают крупные ритейлеры, компании из транспортной, медицинской и финансовой сфер, а также проектно-инженерные организации.

Для реализации таких проектов Itglobal.com предоставляет GPU-мощности в двух форматах: в облаке и на выделенных серверах. Наибольший интерес для них представляют карты Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition — флагманское серверное решение в классе RTX от компании Nvidia. Решение экономически привлекательно для бизнеса, также оно обеспечивает высокую производительность для задач ИИ, включая обработку данных и машинное обучение.

«Инфраструктурные решения на базе GPU остаются ключевым стратегическим направлением для Itglobal.com, и мы продолжаем наращивать мощности в этом сегменте. Мы заранее резервируем ресурсы и держим оборудование в наличии, обеспечивая быстрый запуск проектов, и оперативно адаптируем предложение под спрос. Например, заметив растущий интерес к ускорителям Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition для задач ИИ и машинного обучения, мы кратно увеличили объемы закупок этого оборудования», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

