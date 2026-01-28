Никому не известный китайский производитель видеокарт грозит уничтожить Nvidia за два года. По возможностям микроархитектуры он уже обогнал

Китайская компания Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor заявила о планах по выпуску видеокарты, которая будет лучше, даже чем грядущие GeForce 6000 на архитектуре Rubin. На это она выделила себе всего два года. Появление вендора в публичном поле совпало по времени с утечкой планов Nvidia по сокращению объемов выпуска видеокарт.

Неизвестный игрок

Компания Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor (SICS) из Китая, не так давно вышедшая на биржу, грозится уничтожить Nvidia как главного поставщика видеочипов в мире. Как пишет Tom’s Hardware, у нее готова «дорожная карта» своего развития на несколько лет вперед, пункт «уничтожить новую архитектуру Nvidia Rubin» стоит в ней напротив даты 2027 г.

SICS занимается разработкой различных микросхем, и теперь она хочет закрепиться на рынке видеочипов, где бал правит Nvidia с почти 90-процентной долей мирового рынка. Роадмап SICS рассчитан на два года, 2026 и 2027 гг., и за этот период она намерена выпустить сразу четыре поколения GPU.

Что до Nvidia Rubin, то это основа будущих видеокарт GeForce 6000, работа над которыми вовсю кипит. Сроки их релиза Nvidia пока не называет. В январе 2026 г. стало известно, что Nvidia намерена сократить объемы выпуска своих графических чипов.

Четыре оружия против Nvidia

По заявлению SICS, прицельно бить по Nvidia в ближайшие два года она начнет со своей нынешней архитектуры Tianshu, которое, если верить SICS, превосходит по своим возможностям Nvidia Hopper. Это микроархитектура графических процессоров, премьера которой состоялась в марте 2022 г.

Mathew Schwartz / Unsplash Китаю есть, что противопоставить США в сегменте GPU

Вторым оружием станет архитектура Tianxuan, которую разработчики противопоставляют Nvidia Blackwell образца марта 2025 г. Затем SICS выпустит Tianji, которая должна будет превзойти Blackwell.

Наконец, в течение 2027 г. SICS планирует выпустить микроархитектуру Tianquan. Именно она, по задумке разработчиков, должна будет не только догнать, но и перегнать Nvidia Rubin. Все четыре микроархитектуры предназначены для графических чипов, которые будут использоваться в дата-центрах, в частности, для задач ИИ.

Козырь в рукаве ханьфу

Активнее всего SICS рекламирует архитектуру Tianshu, потому что трех других у нее пока нет. По ее словам. Она обеспечивает на 20% более высокую производительность в сравнении с Nvidia Hopper при работе DeepSeek V3.

Помимо этого, утверждается, что Tianshu обеспечивает более чем 90% эффективного использования вычислительных ресурсов благодаря архитектурным особенностям, которые сокращают избыточный доступ к памяти и динамически распределяют рабочие нагрузки для уменьшения конкуренции за ресурсы.

Вместе с GPU для центров обработки данных SICS продемонстрировала четыре ускорителя, ориентированных на периферийные вычисления, в рамках своей серии Tongyang (TY), с производительностью от 100 до 300 TOPS. Компания утверждает, что ее TY1000 превзошла Nvidia Jetson AGX Orin в ряде тестовых сценариев, но не публикует конкретные результаты сравнительного тестирования. Иначе говоря, она предлагает поверить ей на слово.

11 лет работы

О компании SICS в современном мире за пределами Китая почти никто не слышал, и уж тем более о ее графических решениях. Она лишь 8 января 2026 г. вышла на биржу Гонконга, но на деле компания существует относительно давно.

SICS была основана в 2015 г., 11 лет назад, но за это время выпустила не так много продуктов. Первенцем стал GPU TG Gen1 для обучения нейросетей. Он был самым первым китайским серийно выпускаемым графическим чипом, созданным для обучения ИИ.

В 2023 г. SICS показала ускоритель TG Gen2. Сейчас она работает над TG Gen3, массовое производство которого запланировано на 2026 г.

В настоящее время SICS оценивается примерно в 46,3 млрд гонконгских долларов. Как пишет Tom’s Hardware, это ставит Iluvatar CoreX значительно ниже своих более крупных отечественных конкурентов, но все же является значительным достижением для компании такого возраста и размера.

К другим достижениям стоит отнести выручку в размере 324 млн юаней в первой половине 2025 г. За этот период она отгрузила свыше 52 тыс. графических процессоров.

Эксперты Tom’s Hardware не уверены, сможет ли SICS реализовать свои амбициозные заявления. Но, по их мнению, ее дорожная карта наглядно показывает, насколько агрессивно китайские технологические компании выстраивают свои стратегии противостояния Nvidia.