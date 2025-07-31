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Softline Софтлайн Технологии Инферит Billogic Platform
BillogicPlatform - разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит»
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3071 5
|1С 8638 2
|IPC2U 15 1
|Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
|Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 20 1
|Кузнецова Ирина 27 5
|Анохин Николай 1 1
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