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Softline Софтлайн Технологии Инферит Billogic Platform


BillogicPlatform - разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит»

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками 1
09.07.2025 «Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform 1
12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» 1
25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» 1
07.10.2024 «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform 3
03.09.2024 «Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3071 5
8638 2
IPC2U 15 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2006 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3812 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7712 2
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1320 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 26404 1
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 63 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 609 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29927 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 170 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10939 1
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Оповещение и уведомление - Notification 5073 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1813 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5478 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 526 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4329 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7022 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7872 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12587 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 231 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3262 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 318 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг 5 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 151 1
Linux OS 10536 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
1С:ERP Управление предприятием 657 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2363 1
Кузнецова Ирина 27 5
Анохин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6622 1
Аренда 2524 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6179 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9523 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 401 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 179939.
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