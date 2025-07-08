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Symanitron


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве 1
19.06.2015 NGS Distribution, Symanitron и «Инфотекс» представили новый промышленный шлюз безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Symanitron и организации, системы, технологии, персоны:

NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 477 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 261 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 953 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1331 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2759 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 1
Symanitron VipNet 1 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 320 1
Гришин Александр 25 1
Петухов Алексей 6 1
Гусев Дмитрий 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6526 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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