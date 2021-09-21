УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения

«Альфа-капитал» сообщает о новых возможностях, которые стали доступны для пользователей онлайн-сервисов компании.

Теперь пользователи мобильного приложения «Альфа-капитал» смогут выбрать продукт на персональной продуктовой витрине, оформить продукт для квалифицированных инвесторов , а также воспользоваться услугами программы лояльности для состоятельных клиентов Alfa Capital Wealth.

Персональная витрина продуктов была разработана на основе технологий аналитики больших данных и искусственного интеллекта при активном участии риск-менеджеров компании. Созданная модель анализирует инвестиционную активность клиента, его склонность к риску и множество других параметров и предлагает соответствующие продукты в разделе мобильного приложения.

Для состоятельных клиентов «Альфа-капитал» в мобильном приложении стала доступна программа привилегий Alfa Capital Wealth. Клиенты могут посмотреть актуальные предложения от партнеров компании, предоставляющих налоговое и юридическое сопровождение, операции с недвижимостью, lifestyle-сервисы и другие опции — и отправить заявку на заинтересовавшую услугу в мобильном приложении «Альфа-капитал».

У пользователей мобильного приложения, обладающих статусом квалифицированного инвестора, появилась инвестировать в соответствующие продукты. Теперь в приложении доступны в режиме онлайн восемь инвестиционных стратегий с порогом входа в $10 тыс. и выше. Среди них — стратегия инвестирования в альтернативную энергетику и ESG-сектор, инвестирование в сферу «облачных технологий» и стратегия «Альфа-квант 2.0», в которой алгоритмы машинного обучения ежедневно дают сигналы для управляющего.

Также теперь клиенты с подключенной услугой инвестиционного консультанта могут задать вопрос и получить персональную консультацию через приложение в WhatsApp или Telegram. Услуга инвестиционного консультанта доступна бесплатно для всех клиентов с активами от 500 тыс. руб., а в течение первых трех месяцев услуга предоставляется клиентам с любой суммой активов.

Отдельные нововведения коснулись популярного у клиентов компании «Альфа-капитал» формата сториз. Теперь появилась возможность использовать видео в сториз, чтобы контент был более интерактивным и интересным для клиентов.

По данным УК «Альфа-капитал», пользователями дистанционных сервисов для инвестиций в продукты компании являются более 230 тыс. клиентов.