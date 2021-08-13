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Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал»

Руководителем департамента информационных технологий компании «Альфа-Капитал» назначен Федор Лежнев. В своей должности он будет заниматься автоматизацией внутренних процессов, развитием каналов онлайн-продаж и усилением синергии с другими подразделениями компании. Одной из ключевых задач Федора на посту руководителя IT-департамента также станет участие в реализации стратегии компании, направленной на обеспечение технологического лидерства «Альфа-Капитала» на рынке управления активами.

Федор Лежнев окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), имеет 15-летний опыт работы в IT-подразделениях финансовых компаний. До прихода в компанию «Альфа-Капитал» он был руководителем департамента информационных технологий группы БКС. Под его руководством был реализован ряд проектов, включая создание мобильного приложения, нового личного кабинета и сайта компании. Также Федор Лежнев работал в крупных банковских организациях: ХКФ-Банке, Ситибанке, Barclays и Райффайзенбанке. В частности, в Райффайзенбанке он занимал пост директора по качеству и обеспечивал диджитализацию инструментов продаж, инструментов корпоративного управления и комплексных информационных систем.

В УК «Альфа-Капитал» рассчитывают, что присоединение к команде Федора Лежнева и его широкий профессиональный опыт позволят компании реализовать новые масштабные инфраструктурные проекты в сфере IT, которые обеспечат УК «Альфа-Капитал» качественное усиление конкурентных позиций.

«Уверена, что с приходом Федора начинается новый этап развития IT-департамента, который позволит сделать очередной шаг вперед, прежде всего по направлению онлайн-каналов продаж, обеспечению автоматизации внутренних процессов. Департамент информационных технологий — системно значимая часть компании, его роль на текущем этапе развития УК «Альфа-Капитал» в части развития технологического бизнеса является ключевой», — заявила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

«Я рад присоединиться к команде компании «Альфа-Капитал» — одному из лидеров рынка с исключительным уровнем сервиса и высокими ожиданиями клиентов. Уверен, что роль IT-систем в удобстве и надежности сервисов, комфорте инвестиций является одной из ключевых, и ожидаю, что поступательное, качественное развитие технологической инфраструктуры привнесет ощутимый вклад в укрепление лидерских позиций компании», — прокомментировал Федор Лежнев.

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