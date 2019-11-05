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В УК «Открытие» назначен генеральный директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Генеральным директором входящей в группу «Открытие» инвестиционной финансовой управляющей компании «Открытие» стал 42-летний Константин Федулинский. В новой должности он займется развитием одного из важнейших направлений инвестиционного бизнеса группы.

Федулинский окончил Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского по специальности «Технологический менеджмент».

Профессиональную карьеру начал в КБ «Ситибанк». Имеет 20-летний опыт работы в российских и международных коммерческих банках, инвестиционных и управляющих компаниях в сфере организации продаж продуктов доверительного управления для розничных клиентов.

В УК «Открытие» Константин Федулинский перешел из «Россельхозбанка», где в должности исполнительного директора департамента по работе на рынках капитала отвечал за реализацию облигационных выпусков «Россельхозбанка» и в должности заместителя генерального директора – за розничный бизнес «РСХБ Управление Активами».

До прихода в РСХБ Константин занимался развитием партнерского канала продаж в компании БКС. С 2011 по 2014 год отвечал за развитие розничного бизнеса Газпромбанка в должности заместителя начальника департамента розничных продаж, ранее с 2007 по 2011 организовывал розничный бизнес УК «Газпромбанк — Управление активами». До этого активно развивал сети продаж розничных продуктов доверительного управления Банка Москвы и УК «Альфа-Капитал» в качестве начальника региональных продаж.

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие», отметил: «Мы твердо намерены придать новый импульс УК «Открытие», полноценно развивать ее с учетом всех современных трендов. Опыт и компетенции Константина Федулинского помогут укрепить лидирующие позиции группы «Открытие» в различных сегментах российского инвестиционного бизнеса».

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