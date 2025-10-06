«Альфа-Капитал» запускает «Навигатор благосостояния»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» представляет «Навигатор благосостояния» — первый в России регулярный аналитический инструмент (согласно данным УК «Альфа-Капитал» на основе анализа российского рынка на 6 октября 2025 г. по информации из открытых источников), который отражает структуру портфелей HNWI (High Net Worth Individuals, состоятельные клиенты). Сервис анализирует обезличенные данные об инвестициях состоятельных инвесторов УК «Альфа-Капитал» на основе совокупного портфеля. Об этом CNews сообщили представители УК «Альфа-Капитал».

«Навигатор благосостояния» позволяет следить за ключевыми трендами рынка глазами хайнетов, включая уровень аппетита к риску и интерес к различным финансовым инструментам и отраслям. Информация будет обновляться ежеквартально, что позволит отслеживать изменения трендов в сегменте HNWI с течением времени.

Инструмент содержит аналитические показатели, при расчете которых учитываются вложения как в стратегии доверительного управления, так и в паевые фонды: склонность к риску определяется как доля высокорисковых продуктов (с оценками 4 и 5 по пятибалльной шкале) в портфелях клиентов; запас ликвидности характеризует долю денежных средств, депозитов и инструментов РЕПО; разбивка по классам активов указывает на ключевые направления инвестиций; структура вложений в акции свидетельствует о выборе в пользу тех или иных секторов экономики.

«Благодаря многолетнему лидерству в сегменте индивидуального доверительного управления "Альфа-Капитал" обладает уникальным статистическим ресурсом для анализа направлений инвестиций состоятельных россиян. Масштабы клиентской базы — 6 из 10 клиентов доверительного управления в России обслуживаются в именно в "Альфа-Капитал" — позволяют рассчитывать на довольно высокую репрезентативность и экстраполируемость предлагаемых индикаторов. Рассчитываем, что дополнительный фокус на векторах движения капитала повысит прозрачность российского рынка и поможет инвесторам принимать более взвешенные решения», — сказала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Согласно расчетам УК «Альфа-Капитал», в июле – сентябре портфели состоятельных инвесторов отличаются низкой степенью риска. Более того — доля инструментов с высоким уровнем риска в общем портфеле сократилась на 4 п. п. относительно второго квартала. Портфели продолжают адаптироваться к циклу смягчения ДКП: на первом месте по объему вложений находятся облигации (44%). На втором месте — инструменты денежного рынка и эквиваленты (36%). Осторожный подход и ликвидность позволяют инвесторам быстро реагировать на изменения рынка в условиях неопределенности и пользоваться все еще высокими ставками. На акции приходится лишь 11% портфеля. В приоритете — компании из потребительского сектора, ИT и банки, что отражает интерес к стратегическим направлениям роста при сохранении консервативного подхода.