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ITI Capital запустил новый сервис «Торговые идеи»

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ITI Capital запустил в мобильном приложении «ITI сбережения» новый сервис «Торговые идеи». Сейчас в нем клиенты могут воспользоваться идеями в рублях на акции российских и зарубежных компаний, которые обращаются на Московской бирже.

Пока сервис «Торговые идеи» доступен только в версии приложения на iOS. Версия для Android будет обновлена в ближайшее время.

Любой клиент ITI Capital, который установил на свой телефон мобильное приложение, может инвестировать в торговую идею за пару касаний. Для этого нужно только выбрать сумму, которую вы готовы инвестировать в выбранную вами идею. Сервис купит для вас акции по рыночной цене и автоматически выставит торговые приказы, которые уберегут ваши инвестиции от больших убытков, если акции вдруг упадут в цене, а также зафиксирует прибыль, как только котировки достигнут целевой цены.

Средняя доходность закрытой идеи с 2020 г. составила 34%. Минимальная сумма инвестиции — 5 тыс. руб. Средний планируемый срок торговой идеи — около 45 дней.

Каждому новому клиенту при первой инвестиции в одну из торговых идей сервиса ITI Capital дарит 1 тыс. руб. В ITI Capital подчеркивают, что сервис «Торговые идеи» – это не услуга автоследования или доверительного управления. Это значит, что пользователю нужно следить за статусом торговых идей самостоятельно, для этого в карточке идеи есть все необходимые данные.

Аналитик, который создал торговую идею, сопровождает ее в течение всего срока действия. Если ситуация на рынке развивается по неблагоприятному сценарию для торговой идеи, он может закрыть ее досрочно. В таком случае решение остается за вами: продолжать инвестировать в эту идею или выйти из торговой позиции.

Пользователь может продать активы, чтобы инвестировать в другие идеи или вывести деньги на банковский счёт.

«Наш новый сервис «Торговые идеи» — отличный способ начать инвестировать в акции для тех, кто этого раньше не делал, — сказал Кирилл Упатов, исполнительный директор ITI Capital. — Вам не нужно тратить время на анализ ситуации на рынке и выбирать компании, у которых есть хороший потенциал для роста — наши аналитики делают это за вас. За вас же система выставляет торговые приказы — вам не нужно разбираться в особенностях торгового терминала, а также следить за изменением цены по выбранным компаниям. Все максимально просто и удобно. Нужно только скачать приложение и выбрать сумму, которую вы готовы инвестировать».

Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении «ITI сбережения».

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