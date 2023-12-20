МТС оптимизирует структуру капитала

МТС объявила о передаче квазиказначейских акций МТС, принадлежащих ее дочернему обществу и составляющих порядка 7,4% уставного капитала МТС, в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании.

Дочерняя компания МТС – ООО «Бастион» передает принадлежащие ей 148600000 обыкновенных акций МТС в качестве оплаты паев при формировании фонда.

Управляющая компания ЗПИФ будет иметь право голоса по переданным акциям, а также право получать дивиденды и распоряжаться ими для целей инвестирования в рамках инвестиционной декларации. Принципы управления пакетами акций МТС, переданными в ЗПИФ, содержат определенные ограничения на их отчуждение и обременение. МТС оставляет за собой право на дальнейшую передачу квазиказначейских акций в инвестиционный фонд в рамках единой стратегии по управлению акционерным капиталом.

«Передача квазиказначейских акций МТС в доверительное управление УК позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, группа МТС сможет более эффективно управлять дивидендными потоками по данным акциям и оптимизировать часть своих расходов. Во-вторых, мы получим возможность более гибко распоряжаться частью ликвидных активов компании. И наконец, обновленная структура владения расширит возможности МТС по привлечению финансовых ресурсов», – отметил вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин.