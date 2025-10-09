Разделы

Агеев Святослав


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении 1
21.06.2021 ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов 1
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Агеев Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1834 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4409 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5434 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1167 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12040 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 215 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5712 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 750 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5962 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6274 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3728 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 550 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 67 1
