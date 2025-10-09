Разделы

Т-Банк Мультибанкинг


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7976 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2962 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Альфа-Банк 1848 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5148 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2539 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4496 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 683 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 427 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12046 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 100 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5738 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12819 1
Агеев Святослав 3 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 1
