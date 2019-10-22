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«Автоматика» представила ИИС «Ермак-6» для правоохранительных органов на базе платформы «Эльбрус»

Интеграция Системное ПО Электроника ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил интегрированную информационную систему (ИИС) для правоохранительных органов «Ермак-6» на базе платформы «Эльбрус». Система позволяет осуществлять сбор, систематизацию и обработку данных в рамках информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов и является на 100% отечественной разработкой.

Система выполнена на базе современных программно-технических платформ. При разработке ИИС «Ермак-6» учитывался международный опыт в создании подобных систем, а также опыт разработки и эксплуатации интегрированных банков данных регионального уровня (ИБД-Р) МВД России. ИИС «Ермак-6» позволяет обеспечить весь необходимый сервис информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов в соответствии с текущими потребностями, а также предоставляет среду для быстрой разработки собственных подсистем органов правопорядка при развитии их информационных систем и возникновении дополнительных потребностей для реализации ими новых задач.

«Тестирование основных режимов работы системы в подразделениях МВД России на региональном уровне (с населением 2-3 млн человек) показало, что ИИС "Ермак-6" даже в минимальной конфигурации способна перекрыть существующие потребности информационного обеспечения деятельности управлений МВД России на региональном уровне более чем в два раза и обеспечить работу не менее 10 тыс. пользователей. Таким образом, ИИС "Ермак-6", реализованная на базе аппаратной платформы "Эльбрус", обеспечивает ускорение работы и увеличивает потенциальные возможности для решения перспективных задач в области информатизации деятельности как МВД России, так и иных правоохранительных органов», – отметили в «Ростехе».

Дополнительно система позволяет упростить перенос данных без потери собственных региональных особенностей и функциональности, содержащихся в устаревших базах данных пользователя, что делает легким переход со старой платформы на платформу последнего поколения «Ермак-6». Она лишена санкционных рисков, поскольку использует решения с открытым исходным кодом и отечественную аппаратную платформу. Однако, учитывая мультиплатформенность, по решению заказчика, она может быть развернута не только на платформе «Эльбрус», но и на иных современных серверных платформах.

«При создании ИИС "Ермак-6" на базе платформы "Эльбрус" производства ИНЭУМ им. Брука, входящего в концерн "Автоматика", был использован многолетний опыт эксплуатации информационных систем МВД России. Лучшие решения, подверженные детальной доработке, нашли свое воплощение в ИСС "Ермак-6". Таким образом, концерн "Автоматика" предлагает полностью российскую разработку на базе отечественной аппаратной платформы и программного продукта, с использованием open source, соответствующую передовым международным требованиям», сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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