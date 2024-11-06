ПО «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт» поддерживает счета типа «С»

Компания «Диасофт» доработала продукт «Брокерское обслуживание» для поддержки требований законодательства Российской Федерации, связанных с открытием и обслуживанием счетов типа «С». Новый функционал обеспечивает соблюдение Указов Президента РФ №79, 81, 95, постановления Правительства 138-П, а также разъяснений Банка России, изложенных в документе 6-ОР. Перечисленные законодательные акты введены для регулирования финансовых операций с нерезидентами из недружественных стран и сохранения финансовой стабильности банков.

Были выполнены следующие доработки:

Принятие на обслуживание. Для клиентов, связанных с недружественными странами, поддержано автоматическое открытие счетов типа «С» при принятии клиента на брокерское обслуживание. В рамках этого процесса предусмотрено отдельно открытие депозитарных и брокерских счетов типа «С».

Маркировка счетов и учет активов. Для маркировки счетов депозитарного учета типа «С» реализован специальный классификатор. Для учета клиентов – резидентов недружественных стран реализован отдельный справочник «Недружественные страны» с возможностью добавления, удаления и изменения данных. Это обеспечивает точный контроль за операциями, выполняемыми по счетам типа «С», и упрощает работу с ними в рамках внутренних и внешних отчетов.

Отчеты. Все транзакции по счетам типа «С» отражаются в обязательных формах отчетности 0409707 и 0409724 в соответствии с требованиями законодательства (с 1 января 2024 г. банки обязаны предоставлять данные по счетам типа «С» в обновленных формах отчетов). Также реализован отдельный учет клиентов, связанных с недружественными странами, в отчете «Реестр клиентов», который строится в соответствии с положением Банка России 577-П.

Списание брокерских и депозитарных комиссий. Предусмотрена возможность приоритетного автоматического выбора брокерских счетов типа «С» для списания брокерской комиссии и комиссии депозитария. При списании таких комиссий система сначала рассматривает возможность оплаты с брокерского счета типа «С», если такой счет открыт у клиента, а затем уже использует обычные брокерские счета.

Выплата доходов на счета типа «С». Реализовано автоматическое создание платежных инструкций со счетами типа «С» для получения доходов по ценным бумагам, которые находятся на обособленных разделах счетов ДЕПО. Это позволяет автоматизировать выплаты доходов по таким ценным бумагам в соответствии с разъяснениями Банка России.

Указанные доработки обеспечивают соответствие процессов банка требованиям законодательства и упрощают работу с клиентами, связанными с недружественными странами. Доработки позволяют автоматизировать процессы открытия и ведения счетов типа «С», обеспечивая высокий уровень надежности и прозрачности операций.

Продукт «Брокерское обслуживание» входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket и автоматизирует бизнес-процессы и операции мидл- и бэк-офиса брокерского обслуживания.