Разделы

ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ

«Ростелеком» приступил к раскрытию информации о программно-техническом комплексе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на официальном портале системы vybory.gov.ru. Компания опубликовала высокоуровневое описание целевой архитектуры ДЭГ, в том числе функциональные и структурные схемы комплекса.

Раскрытие информации о решениях и технологиях системы ДЭГ проводится с целью информирования экспертного ИТ-сообщества и в соответствии с планом-графиком, опубликованном на сайте ЦИК России.

Следующим этапом станет раскрытие модели угроз и нарушителя безопасности в системе, которую ЦИК России, Минцифры и «Ростелеком» представят на ближайшем заседании экспертной группы ДЭГ.

«ДЭГ — это сложная, высокотехнологичная система и мы постоянно ведем ее тестирование и совершенствование. Система успешно применялась в двух субъектах РФ на выборах в прошлом году. Сейчас мы проводим несколько циклов полномасштабных испытаний для проверки готовности всех ее элементов к использованию в единый день голосования. Нам очень важно доверие к ДЭГ как избирателей, так и экспертного ИТ-сообщества, поэтому мы раскрываем информацию об используемых технологиях. Дальнейшие документы, вплоть до исходных кодов после их “заморозки”, будут также раскрыты и опубликованы на портале ДЭГ», — рассказал главный архитектор ДЭГ «Ростелекома» Юрий Сатиров.

Федеральную систему ДЭГ разрабатывает ПАО «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России для применения в единый день голосования (ЕДГ), который пройдет 19 сентября 2021 года. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в Севастополе и Москве (московские избиратели голосуют на платформе mos.ru).

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы»

Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

Сбербанк ищет для своих ЦОДов поставщика «железа» на 10 миллиардов

«Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО

Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России

Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок
Показать еще