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Минцифры: в ДЭГ приняли участие уже больше половины зарегистрированных онлайн-избирателей

Минцифры сообщило о том, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 21 регионе проголосовали уже более 670 тыс. граждан. Онлайн-явка избирателей на 16:00 мск составила 55%. Жители Москвы голосуют отдельно, не на федеральной платформе ДЭГ, а только на региональном портале mos.ru.

Топ регионов по активности на 16:00 мск: Московская область; Алтайский край; Нижегородская область; Новосибирская область; Воронежская область.

Проголосовать онлайн можно на выборах: депутатов Госдумы; глав субъектов; региональных парламентов; органов местного самоуправления.

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Голосование на платформе ДЭГ проводится с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября. В каждом регионе — по местному времени. В Свердловской области голосование начнётся 9 сентября, а в Томской и Челябинской областях — 10 сентября.

Проголосовать могут избиратели, которые заранее зарегистрировались через «Госуслуги», — это более 1,2 млн человек.

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