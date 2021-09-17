DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены

Минцифры сообщает, что с 8:00 по Москве с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDoS-атаки.

Первая атака в 40 гигабит была зафиксирована в 10:36 и была нацелена на сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования (vybory.gov.ru). Более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии.

Вторая DDoS-атака была начата в 10:45 и была направлена на блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на портале Госуслуг, в том числе для доступа к сервисам дистанционного электронного голосования. Мощность атаки превысила 73 гигабита, при этом также более 50% запросов осуществлялись с IP-адресов из США, 25% — с IP-адресов из Германии и около 5% — с Украины.

Организованные спланированные атаки свидетельствуют о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования.

При этом установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узконаправленными DDoS-атаками. Деградации и перерывов в обеспечении функционировании сервисов не было, данные пользователей портала защищены.