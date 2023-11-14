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На участие в тренировке ДЭГ подано более 3,8 млн заявлений

Минцифры сообщило о том, что на участие в тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подано более 3,8 млн заявлений.

Зарегистрироваться на тестирование федеральной платформы электронного голосования (ДЭГ) можно было с 1 по 13 ноября. Тренировка пройдет с 15 по 17 ноября во всех регионах, кроме Москвы. Её участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.

Самые активные регионы: Московская область; Ростовская область; Свердловская область; Санкт-Петербург; Краснодарский край;

Как принять участие в тренировке:

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С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года по местному времени зайдите на портал ДЭГ; авторизуйтесь с помощью «Госуслуг»; введите код из SMS; протестируйте сервис голосования.

Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.

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