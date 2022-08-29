Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования

С 31 августа по 1 сентября 2022 г. ЦИК России совместно с Минцифры проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования. Принять участие в «тренировке» на портале ДЭГ смогут избиратели, подавшие заявления для участия в ДЭГ и получившие статус «‎Учтено» в личном кабинете на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что можно протестировать на «тренировке» ДЭГ

пройти процедуру дистанционного электронного голосования в тестовом режиме и ознакомиться с ее особенностями;

проверить, соответствуют ли устройство и браузер минимальным техническим требованиям для работы портала ДЭГ.

Даты проведения «тренировки»

с 8:00 31 августа до 20:00 1 сентября 2022 г. (по местному времени) — для граждан, проживающих в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях;

с 8:00 до 20:00 1 сентября 2022 г. (по местному времени) — для граждан, проживающих в Калужской и Томской областях.

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Как принять участие

в дни проведения «тренировки» зайти на портал; нажать кнопку «Участвовать»; авторизоваться под учетной записью «Госуслуг»; протестировать сервис голосования.

Важно

«Тренировка» будет проходить на тестовых данных. Посещать избирательный участок для тестовых мероприятий не нужно.

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Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно на «Госуслугах» не позднее, чем за три дня до первого дня голосования.