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ИТ в госсекторе
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В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию

Международные эксперты выступили в поддержку электронного голосования как удачного формата для выражения гражданской позиции в демократическом обществе. Об этом они сообщили во время заседания круглого стола на тему «Дистанционное голосование: международный опыт и тенденции», которое прошло в Агентстве инноваций Москвы.

«Электронное голосование стало альтернативным способом реализовать свои гражданские права в демократическом обществе. В период пандемии оно позволяет человеку проголосовать, не подвергая себя риску», – отметил руководитель Департамента по демократии и управлению Совета Европы Дэниэл Попеску.

Эксперт считает, что электронное голосование должно быть не менее безопасным и конфиденциальным, чем традиционное, и строиться на принципах демократических выборов и референдумов. «Нельзя думать, что привычный всем формат «бумажного» голосования не имеет своих изъянов и проблем с фальсификацией, возможно, их даже больше. Чтобы снизить риски, которые есть в классическом и электронном голосованиях, нужно развивать оба формата, приводя их к максимальной прозрачности», – пояснил он.

Разработчик системы онлайн-голосования в Эстонии Флориан Маркус рассказал, что онлайн-голосование в его стране и электронное голосование в Москве имеет схожие принципы работы.

«В Эстонии онлайн-голосование проходит уже с 2005 года как на местном уровне, так и для выборов в Европейский парламент. Наша программа очень проста в использовании: мы просто входим по нашей электронной идентификационной карте и номеру телефона. Затем нужно выбрать, за какого кандидата отдать голос и затем получить подтверждение (QR-код) о голосовании. Как и в случае с дистанционным электронным голосованием, наша программа позволяет изменить выбор, если вдруг вы передумали или нажали не на того кандидата. При этом учитывается последний голос, который был внесен в программе», пояснил он.

Флориан Маркус отметил, что популярность онлайн-голосования возрастает, особенно, в условиях пандемии и позволяет каждому выбрать наиболее комфортный способ голосования - очное присутствие или онлайн-формат.

В свою очередь профессор Открытого университета Каталонии, партнер Open Evidence Франсиско Лупианес Вильянуэва отметил, что онлайн-голосование становится ключевым фактором сохранения и увеличения явки.

«Во время пандемии государственные органы власти столкнулись с дилеммой переноса выборов или проведения их с соблюдением мер безопасности и минимизируя риски заражения. Поэтому онлайн-голосованию уделялось особое внимание. Такой формат голосования становится ключевым фактором сохранения и увеличения явки, а также может удовлетворить потребности избирателей, наиболее уязвимых к болезни. Так, онлайн-голосование позволяет избирателям делать выбор вне зависимости от их местонахождения», заявил он.

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