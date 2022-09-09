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В России стартовало дистанционное электронное голосование

Минцифры сообщило о том, что в 5 регионах открылось дистанционное электронное голосование на федеральном портале ДЭГ. На данный момент в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования.

В 8:00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9:00 — в Калининградской области. Возможность проводить дистанционное голосование по местному времени регионов — новация этого года.

Статистика на 14:00 9 сентября (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе): Калининградская область — 44%; Курская область — 33%; Новгородская область — 38%; Псковская область — 59%; Ярославская область — 55%.

Кроме того, электронное голосование проходит в Москве на площадке портала mos.ru.

Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрированы 110,6 тыс. избирателей из 7 регионов. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.

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