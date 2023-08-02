Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»

Группа «Астра» и системный интегратор МСТ сообщают о миграции на импортонезависимые технологии ИТ-инфраструктуры агрохолдинга «АСБ», одного из поставщиков сельхозпродукции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Теперь все 270 рабочих станций и девять серверов организации работают под ОС Astra Linux. Кроме того, реализовано внедрение программного комплекса для централизованного управления доменами ALD Pro от ГК «Астра» и отечественного офисного ПО «Мойофис».

Наряду с желанием перевести всю инфраструктуру на российский софт, заказчик обозначил перечень важных требований к новому ПО. В него вошли простота и удобство ОС для конечных пользователей, стоимость лицензий, не превышающая размер платы за зарубежные аналоги, возможность поддержки корпоративного домена и помощь вендора на этапе внедрения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

После анализа предложений на рынке, сравнения возможностей ОС и поддерживаемой доменной инфраструктуры агрохолдинг выбрал решение для централизованного управления доменом ALD Pro, пакет офисных приложений отечественного производства и платформу Astra Linux, на которую запланировал перевести все свои ИТ-сервисы. Затем был заключен договор с подрядчиком — системным интегратором МСТ, закуплены 270 пользовательских и девять серверных лицензий на ОС и запущен пилотный проект, площадкой для которого стал один из 15 филиалов предприятия, самый удобный по логистике и в то же время максимально загруженный.

Внедрение Astra Linux на рабочих станциях и серверах, как и перенос доменной инфраструктуры, прошли без затруднений. За два месяца специалисты МСТ совместно с ИТ-отделом заказчика перевели все клиентские компьютеры на новую ОС и инсталлировали офисный пакет, а миграция серверной группировки вместе с данными пользователей заняла всего два дня. После этого настроили клиентские рабочие места (RDP), почту перенесли со старого сервера MS Exchange на импортонезависимый аналог, для приложений на платформе «1C» реализовали миграцию с MS SQL Server на российскую СУБД на базе PostgreSQL и в финале настроили сквозную аутентификацию через ALD Pro для работы с «1С» и почтовым сервером.

По результатам пилотного проекта заказчик решил полностью отказаться от зарубежных ОС и офисного пакета в пользу отечественных разработок.

«В короткие сроки мы получили на 100% импортозамещенную инфраструктуру, охватывающую все пользовательские ПК и серверы. Все возникавшие в ходе внедрения вопросы и задачи удалось быстро решить благодаря глубокой вовлеченности в проект не только исполнителя, но и разработчиков. Мы как заказчик очень довольны результатами миграции на российское ПО, которое позволит нам успешно развиваться на рынке», — отметил Игорь Ланин, генеральный директор агрохолдинга «АСБ».

«Для нас проект с «АСБ» был уникален: раньше мы не сталкивались с комплексным подбором и внедрением отечественных ИТ-продуктов в инфраструктуры предприятий агропромышленного комплекса. Мы очень рады, что выбор был сделан в пользу решений от «ГК «Астра»: благодаря этому удалось удовлетворить практически все потребности заказчика, и переход был максимально комфортным. Отдельное спасибо технической поддержке, которая помогала на этапах внедрения. Все поставленные задачи были выполнены в кратчайшие сроки», — сказал Иван Чибирков, директор по ИТ компании МСТ.

Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства Импортонезависимость

«Мы создаем не разрозненные, а именно экосистемные решения и уделяем много внимания их совместимости с продуктами других разработчиков, так как понимаем, что любое ПО, в том числе ОС и инструменты для управления доменом, работает не изолированно, а в связке с множеством других программных и аппаратных средств, которые привыкли использовать наши клиенты. Это одна из причин, по которой число инсталляций ОС Astra Linux в организациях по всей стране уже составило порядка 2,5 млн. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем концентрироваться на том, чтобы как можно лучше адаптировать свой софт к потребностям заказчиков самого разного масштаба и профиля, адекватно и быстро реагируем на запросы, а при необходимости с готовностью подключаемся к участию в проектах внедрения. Нам важно, чтобы результаты всегда соответствовали ожиданиям, и переход агрохолдинга «АСБ» на наше ПО — это еще одно практическое подтверждение высокого качества работы и правильно выбранной стратегии персонала ГК «Астра», — сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж ГК «Астра».

***

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 70% CNews Analytics

Агрохолдинг «АСБ» был основан в 2000 г. Приоритетное направление его деятельности — это растениеводство, при этом сейчас «АСБ» развивает птицеводство, овощеводство открытого грунта и виноделие. На данный момент в холдинге десять сельскохозяйственных и несколько транспортных предприятий, компания использует около 88 тыс. гектаров угодий, парк ее техники насчитывает около 700 единиц. Структура агрохолдинга представляет собой управляющую компанию и 15 филиалов со штатом около 1000 сотрудников.

Системный интегратор МСТ специализируется на внедрении различных ИТ-решений для бизнеса, импортозамещении ПО, автоматизации бизнес-процессов, предоставляет услуги в сферах информационной безопасности и обслуживания информационных систем. Компания является франчайзи «1С» и выступает в качестве поставщика торгового и кассового оборудования.