«Базальт СПО» присоединилась к Консорциуму исследования безопасности ядра Linux

«Базальт СПО» присоединилась к соглашению о формировании Консорциума участников по поддержке Технологического центра исследования безопасности ядра Linux.

«Мы рассчитываем, что участие в консорциуме даст большой синергетический эффект, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Задачи консорциума и наши задачи по улучшению ядра Linux во многом совпадают. Поэтому совместная и скоординированная работа с другими командами будет полезна всем, позволит сэкономить время и силы».

Соглашение о формировании консорциума регламентирует проведение совместных работ, в которых участвуют ИСП РАН и присоединившиеся организации.

Задача консорциума — обеспечить эффективное взаимодействие в рамках Технологического центра исследования безопасности ядра Linux для внедрения принципов безопасной разработки программного обеспечения, исключить дублирование усилий по исследованию безопасности ядра Linux.

«Проверка безопасности ядра Linux — достаточно трудоемкий процесс, где используются специальные инструменты, где нужны определенные профили проверки, — сказал Алексей Смирнов, первый заместитель генерального директора «Базальт СПО». — Здесь много ручной работы. В одиночку проверить ядро сложно. Поэтому необходимо объединять усилия разработчиков и иметь возможность использовать полученные результаты в своих сборках ядра. Важно отметить, что правила консорциума совпадают с правилами разработки свободного ПО, которым «Базальт СПО» следует вот уже 20 лет. Обнаруженные ошибки, уязвимости, предлагаемые патчи отправляются в международную организацию The Linux Kernel Organization».

Технологический центр — созданное и развиваемое структурное подразделение ИСП РАН, обеспечивающее реализацию задач и достижение целей Консорциума. Помимо работы над уязвимостями, Технологический центр занимается развитием ядра Linux. Координатор консорциума — Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН).