МВД строит собственную медицинскую ИТ-систему на «Эльбрусах» и российском ПО

МВД запустило проект создания ИТ-системы для работников своих медучреждений и санаториев. Система должна работать на различном железе под управление российского и зарубежного софта. В отношении серверов МВД установило требование совместимости создаваемой системы в том числе с процессорами архитектуры VLIW, которая получила развитие в отечественной архитектуре «Эльбрус».

Медсистема МВД за 70 миллионов

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено создать софтверную ИТ-систему «Медицина» для обеспечения деятельности своих медицинских организаций по всей стране. Она станет прикладным сервисом единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД.

Это следует из техзадания тематического тендера на опытно-конструкторские работы по созданию ПО системы. Закупка была объявлена 23 июля 2020 г. в формате конкурса с начальной ценой контракта в 70,2 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 19 августа 2020 г. Подведение итогов намечено на 25 августа.

Непосредственным заказчиком выступает научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД. При оценке заявок предложенная стоимость контракта будет иметь лишь 20-процентный удельный вес, в то время как 80% веса придется на качественные, функциональные и экологические характеристики. Победителю тендера предстоит выполнить все работы до 31 декабря 2021 г.

ИТ-система МВД «Медицина» ориентирована на отечественный софт и российские процессоры

На федеральном уровне она охватит сотрудников Управления медицинского обеспечения и Центральную медико-санитарную часть МВД, на региональном — медико-санитарные, в том числе курортные, организации министерства. Система станет единой программной платформой для врачей силового ведомства и должна повысить доступности медпомощи для его сотрудников

С прицелом на «Эльбрусы»?

В техзадании тендера в требованиях к ПО указано, что разработчики должны обеспечить работу «Медицины» как на клиентских автоматизированных рабочих местах, так и на серверном оборудовании.

В первом случае подразумеваются, что стационарные и мобильные устройства построены с использованием процессоров стандартной «интеловской» архитектуры х86 и ARM — под управлением ОС, входящих в Единый реестр отечественного ПО при Минкомсвязи, а также Microsoft Windows 7 (и выше) и Android 7 (и выше).

Что же касается серверного «железа», то создаваемый софт должен быть адаптирован под работу на компьютерах, построенном с использованием процессоров архитектуры x86 и VLIW — также под управлением ОС из Реестра при Минкомсвязи (только).

Упомянутая VLIW (англ. verylargeinstructionword) представляет собой архитектуру так называемого широкого командного слова для гетерогенных процессоров — с несколькими вычислительными устройствами и ориентированные на распараллеливание решаемых задач.

Эта архитектура в стандартных серверных системах широкого распространения не имеет, но именно она получила развитие в собственной архитектуре российской компании МЦСТ «Эльбрус», разрабатывающей одноименную линейку чипов.

В пользу версии о том, что в МВД подразумевают именно эти чипы, говорит явный к ним интерес министерства, выражающийся в тематических закупках. В частности, серверными узлами на процессорах «Эльбрус» в августе-декабре 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности. На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа».

Некоторые попытки МВД открыть к своим закупкам «железа» доступ отечественных разработчиков чипов успехом не увенчались. Однако на днях без пробуксовки завершилась 270-миллионная закупка серверов для МВД на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

В последнем тендере МВД в качестве обоснования приобретения техники именно на упомянутых чипов прямо указывало, что «серверное оборудование закупается в рамках исполнения Плана закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу 2019-2022 годы, в соответствии с которым МВД необходимо приобрести серверы отечественного производства на базе процессоров “Эльбрус-8С”».

На момент выхода материала МВД подтвердить или опровергнуть выводы CNews по запросу редакции не успело.