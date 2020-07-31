Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений

Orange и Google Cloud объявили о заключении стратегического партнерства для ускорения трансформации ИТ-инфраструктуры Orange и развития облачных сервисов, в частности, граничных вычислений (edge computing). Соглашение подтверждает намерение Orange ускорить внутреннюю трансформацию за счет внедрения инновационных технологий искусственного интеллекта (ИИ) и данных, с тем, чтобы повысить операционную эффективность и качество обслуживания клиентов. Эти цели были заданы в стратегии развития компании Engage 2025.

Сотрудничество позволит разрабатывать новые передовые сервисы облачных и граничных вычислений, а также услуги информационной безопасности — это откроет новые возможности ведения бизнеса как для Google Cloud, так и для Orange.

Google предоставит ноу-хау в передовых облачных технологиях, аналитике и инструментах искусственного интеллекта, а также проверенную временем методологию цифровой трансформации и выделенные ресурсы. Orange задействует в партнерстве свой опыт в телекоммуникационной сфере и развернутую сетевую инфраструктуру в разных странах мира.

Партнерство свидетельствует о твердой приверженности Orange в использовании ИИ и данных для увеличения темпов трансформации в европейской зоне своего присутствия. Orange планирует создать платформу для анализа данных и машинного обучения нового поколения на базе технологий Google. Партнерство принесет пользу потребителям и предприятиям по всей Европе. Так, розничная торговля, игровая сфера и другие отрасли получат доступ к обширным возможностям облачным вычислениям.

Стратегическое партнерство укрепит портфель предложений Orange Business Services, поскольку в него войдут аналитические и другие облачные сервисы на основе решений Google Cloud. Соответственно, усилятся позиции Orange в качестве поставщика мультиоблачных услуг для корпоративных клиентов по всему миру. Также будут усилены и возможности подразделения Orange Cyberdefense, подразделения, занимающегося разработкой и предоставлением услуг информационной безопасности. В свою очередь, партнерство позволит Google Cloud усилить присутствие в Европе в качестве важного игрока сектора облачных услуг, предоставляя передовые технологии и сервисы предприятиям любого размера всех основных отраслей бизнеса.

Партнерство поможет развивать передовые вычислительные услуги, поскольку 5G-сети уже развернуты по всей Европе, так что облачные сервисы выиграют от интеграции в эту инфраструктуру. Граничные вычисления позволяют удовлетворить растущие потребности частных и корпоративных пользователей. И тем и другим нужны быстрые сервисы с низкой задержкой. Совместная работа позволяет объединить сильные стороны Google Cloud и Orange Business Services для предоставления гибких, безопасных передовых решения для всех категорий клиентов - бизнеса, физических лиц, и других операторов.

Orange и Google Cloud также договорились о совместном создании мнновационной лаборатории и центра передового опыта, которые будут способствовать инновациям и росту. Инновационная лаборатория позволит расширить масштабы разработки новых отраслевых решений на основе ИИ и данных в условиях развивающейся экосистемы вычислений 5G/edge. Центр передового опыта предоставит Google Cloud поддержку Orange France и других филиалов Orange. Также Центр открывает возможность обучения нескольких тысяч сотрудников Orange в сфере области данных, ИИ и облачных сервисов.

Стефан Ришар (Stéphane Richard), председатель совета директоров и генеральный директор Orange, отметил: «Orange — пионеры цифровой трансформации — рады сотрудничать с Google для ускорения трансформации своих данных и ИИ-технологий. Сотрудничество позволит предоставлять лучший сервис своим клиентам. Google – давний партнер Orange, и, поскольку Google стремится инвестировать в разработку новых центров обработки данных в Европе, в частности, во Франции, это идеальное время для совместной работы над новыми сервисами и возможностями на французском и европейском рынках».

Сундар Пичаи (Sundar Pichai), генеральный директор Google и Alphabet, сказал: «Сила сетевой инфраструктуры Orange, в сочетании с платформой Google Cloud, открывает путь для новых передовых облачных и периферийных вычислительных сервисов для европейской телекоммуникационной отрасли. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Orange по созданию новых сервисов и приложений как для пользователей, так и для бизнеса, продолжая оказывать поддержку процессу цифровой трансформации европейских компаний».