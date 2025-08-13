Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Руководство отдела кадров компании Google и Cisco перестали проводить собеседования в онлайн-формате из-за участившихся случаев использования кандидатами на должности технологий с искусственным интеллектом. В некоторых случаях на собеседования приходят настоящие аферисты и с помощью сканированного изображения они выдают себя за соискателя вакансии, а после успешного прохождения собеседования крадут данные и деньги у компаний.

Выбор формата собеседования

В Google и Cisco вернулись к очным собеседованиям из-за мошенничества кандидатов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), об этом пишет The Wall Street Journal.

Рекрутеры ИТ-компаний отмечают, что кандидаты все чаще применяют ИИ-инструменты для подсказок во время виртуальных интервью, особенно на технических собеседованиях, а в редких случаях мошенники даже имитируют соискателей с целью кражи данных.

В некоторых случаях на собеседования приходят настоящие аферисты. С помощью сканированного ИИ изображения они выдают себя за соискателя вакансии, а после успешного прохождения собеседования крадут данные и деньги компании.

Со слов исполнительного директора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), ИТ-компания с сентября 2025 г. планирует проводить как минимум один очный раунд собеседований для проверки базовых навыков кандидатов.

По информации Google, собеседования на позиции разработчиков программного обеспечения (ПО), требующие демонстрации навыков программирования в реальном времени, создают особые трудности. Кандидаты научились применять ИИ-технологии для создания кода непосредственно во время тестовых заданий.

Управляющий директор по подбору персонала в Coda Search & Staffing Майк Кайл (Mike Kyle) рассказал The Wall Street Journal о том, что, по его оценкам, доля работодателей — клиентов компании, обращающихся за очными собеседованиями, выросла с 5% в 2024 г. до 30% в 2025 г. Стеклянный взгляд не всегда передает через веб-камеру, вживую все намного понятнее и лучше чувствуешь человека т.е. эмпатия лучше работает. Руководство отдела кадров крупных холдингов не может рисковать и брать на работу неизвестно кого.

Технологии меняют рынок труда

ИИ-технологии становится помощником соискателей при составлении документов для трудоустройства. ИИ в 2025 г. охватывают много разных областей — от медицины и аналитики до развлекательной сферы и рекламы. В кадровой работе также происходят изменения, связанные с нейронными сетями и чат-ботами. Некоторые компании уже проводят первичные собеседования с кандидатами с помощью новых технологий вместо живых рекрутеров.

Не только технологические гиганты, но и представители малого и среднего бизнеса начали активно внедрять ИИ в процессы подбора персонала. По информации The Wall Street Journal, крупные ИТ-компании уже несколько лет используют нейронные сети для поиска работников на массовые должности.

Чат-боты также становятся помощниками и для соискателей, которые учатся составлять резюме. Кандидаты могут эффективно использовать ИИ, например, для создания персонализированных сопроводительных писем под конкретного работодателя с учетом особенностей компании.

Остановка найма сотрудников

Как писал CNews, крупнейшие в мире ИТ-корпорации в 2025 г. приостановили набор новых сотрудников. Пример всему миру в этом плане подали три компании – Intel, IBM и Google.

Все участники этого трио сделали ставку на ИИ-технологии и автоматизацию своих бизнес-процессов с их помощью. В компаниях склонны полагать, что уже в перспективе ближайших нескольких лет ИИ возьмет на себя значительную часть функций персонала, а сторонние аналитики прогнозируют, что до 2030 г. структура занятости в ИТ-отрасли сильно изменится.

Аналитики WCCFTech не уточняют, касается ли их прогноз общемировой ИТ-индустрии, или же он распространяется лишь на США. Впрочем, эта страна в 2025 г. по праву лидирует в этом секторе, потому что подавляющее число крупнейших на планете ИТ-корпораций – именно американские.