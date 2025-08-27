Месть по-трамповски. Китай получит 200% пошлины за запрет экспорта редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники и чипов

Трамп пообещал обложить Китай 200-процентными торговыми пошлинами, если тот не отменит свой запрет на экспорт целого ряда редкоземельных металлов. Они нужны для производства автомобильных моторов, смартфонов, процессоров, медоборудования и других товаров. Китай почти монополизировал этот рынок, то есть в этом вопросе весь мир очень зависит от него.

Наказание за доминирование

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) готовится увеличить торговые пошлины для Китая, пишет The Register. КНР и так рекордсмен в этом плане, ведь тарифы для нее намного превышают 100%, а в скором будущем они могут увеличиться до 200%.

Причина – недавний запрет Китая на экспорт целого ряда редкоземельных металлов, без которых будет очень сильно затруднено производство по всему миру. Китай подмял под себя две трети глобального рынка этих металлов, что поставило весь мир в сильную зависимость от него.

В настоящее время запрет распространяется на экспорт самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия, уточняет The Register. Как сообщал CNews, власти Китая ввели его в начале апреля 2025 г. в ответ на самые первые торговые пошлины Трампа, которыми он обложил (хотя и в разной степени) десятки государств по всему миру.

Valentin Petkov / Unsplash Китай усложнил жизнь миру в апреле 2025 года. Трамп отреагировал лишь спустя четыре месяца

Некоторые из этих металлов, в частности, скандий и диспрозий, широко применяются в производстве радиоэлектронных компонентов и устройств хранения информации. Новые ограничения сулят неприятности основным глобальным игрокам, занятым в соответствующих отраслях, таким как американские компании Broadcom, GlobalFoundries, Qualcomm, Seagate, Western Digital, южнокорейская Samsung Electronics и тайваньская TSMC.

Малоизвестные, но необходимые

О существовании самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия знают далеко не все, хотя каждому из них отведено отдельное место в таблице химических элементов Менделеева. Но еще более важен тот факт, что каждый из этих химических элементов в том или ином количестве используется в производстве смартфонов и процессоров, без которых современная жизнь немыслима.

Эти редкоземельные металлы также необходимы при производстве современных медицинских изделий. И даже выпуск автомобильных моторов тоже не обходится без них, равно как и производство военной экипировки, подчеркивает The Register.

Нормально делай – нормально будет

По прошествии около четырех месяцев с момента установки запрета на экспорт перечисленных материалов власти Китая пока не торопятся отменять его, хотя администрация Трампа уже несколько раз то повышала таможенные пошлины для КНР, то понижала их. Теперь же сам факт наличия такого запрета выводит Президента США из себя, и он начал угрожать Китаю совершенно непосильными пошлинами.

«Они должны предоставить нам магниты, – заявил Трамп журналистам 25 августа 2025 г. – Если они не предоставят нам магниты, нам придется взимать с них пошлину в 200% или что-то в этом роде, но у нас не будет проблем».

Трамп добавил: «Мы имеем над ними (над Китаем – прим. CNews) огромную власть, а они имеют некоторую власть над нами. Что касается магнитов, у нас будет много их за довольно короткий период времени. Но, несмотря на это, я думаю, у нас прекрасные отношения».

Одного запрета всегда мало

Китай далеко не впервые использует свое доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов, чтобы надавить на весь остальной мир в общем и на США в частности. Он практикует это как минимум с начала предыдущего десятилетия.

Набив руку, в том числе, на сурьме и вольфраме, летом 2023 г. он провернул тот же фокус с галлием и германием. Эти металлы используются, помимо прочего, при производстве полупроводников и военной экипировки, например, приборов ночного видения.

Такой шаг КНР моментально взвинтил мировые цены на оба металла, и власти страны решили постепенно усиливать давление. К примеру, в конце 2024 г. Китай полностью запретил экспорт в США товаров, связанных как галлием, германием, а также с сурьмой.

Как пишет The Register, в апреле 2025 г. Китай также запретил экспорт оборудования для переработки редкоземельных металлов.

Редкоземельные потому, что редкие

Помахать рукой Китаю и быстро найти нового поставщика редкоземельных металлов не так просто, и причина того кроется в их названии. На планете очень мало мест, где есть их месторождения, и за последние годы Китай завладел большей их частью.

К тому же запуск новых производственных мощностей занимает годы и требует немалых финансовых вложений. В течение последних нескольких лет США и ЕС сотрудничают в плане решения вопроса зависимости от КНР, но для наращивания производственных мощностей требуется время, а тем временем запасы редкоземельных металлов постепенно истощаются.

В настоящее время Канада, Австралия и Малайзия пробуют свои силы в добыче редкоземельных металлов, равно как и Гренландия, которая, напомним, очень интересна Трампу. Но Китай играет в долгую, и производители передовой электроники на протяжении многих лет будут находиться под его контролем, пишет The Register.