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Трамп ломает Apple об колено. Неподъемными пошлинами обложат iPhone, выпущенные за пределами США

Apple может столкнуться с 25-процентными таможенными пошлинами, если в срочном порядке не наладит выпуск iPhone на территории США. Угроза прозвучала напрямую от Дональда Трампа. Новые пошлины могут коснуться пока только тех iPhone, которые предназначены для американского рынка.

«Опошлинить» Apple

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) поставил Apple перед фактом, что ее ждут 25-процентные таможенные пошлины, если она в кратчайшие сроки не наладит производство iPhone на территории США. Об этом Трамп написал в своей личной соцсети Truth Social, доступ к которой россиянам закрыт.

«Я уже давно сообщил Тиму Куку (Tim Cook, гендиректор Apple – прим. CNews) из Apple, что ожидаю, что их iPhone, предназначенные для рынка США, будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп отдельно подчеркнул, что 25% – это минимальный размер пошлин, которые ждут Apple, если она не начнет выпускать iPhone в пределах границ США. Верхний предел глава государства не раскрыл, но он не ограничивается 100%, потому что ранее Трамп ввел против Китая таможенные пошлины, превышающие 130%.

Пока только iPhone

Важно подчеркнуть, что в своей публикации Дональд Трамп упомянул исключительно iPhone. Это хоть и основной аппаратный продукт Apple, приносящий ей больше всего денег, но все же не единственный.

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Abhijeet Barak / Unsplash
На коробке с новыми iPhone должно быть написано Made in USA, считает Трамп

В ассортименте Apple также имеются ноутбуки MacBook, планшетные компьютеры iPad, настольные ПК Mac mini и моноблоки iMac, а также колонки HomePod, мышки, клавиатуры, трекпады и многое другое. Пока неясно, как Трамп относится к тому, что Apple выпускает все перечисленное за пределами Штатов, и планирует ли он распространить свое новое требование на весь перечень продукции Apple. Из его публикации это не следует.

Азия в помощь

К моменту выхода материала производство техники Apple для всех рынков ее присутствия осуществлялось всего лишь в трех странах мира. Основные объемы продукции выпускается на заводах Китая, немного меньшие партии (в пределах 20%, по данным Bloomberg) поставляет Индия, а оставшуюся же часть Apple везет из Вьетнама.

После монструозных таможенных пошлин, введенных Трампом против Китая, многие производители поспешили безотлагательно начать перенос своего бизнеса за пределы этой страны. Как сообщал CNews, в апреле 2025 г. так поступила и компания Foxconn – хоть и тайваньская, но выпускающая технику Apple на территории Китая и являющаяся крупнейшим производственным партнером Apple. Она строит новый мощный завод в Индии в дополнение к уже имеющимся у нее в этой стране фабрикам.

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Публикация Дональда Трампа

Американские компании HP и Dell тоже хотят если не полностью избавиться от зависимости от Китая, то как минимум уменьшить ее. В апреле 2025 г. CNews писал, что они решили построить свои заводы по выпуску техники в Саудовской Аравии. Правда Трамп ввел торговые пошлины и против нее, однако они составили лишь 10%, что в разы меньше по сравнению с пошлинами для КНР.

Цены вверх

Торговые пошлины Трамп ввел в марте 2025 г., притом не только против Китая, но почти против всех стран мира. Apple отреагировала на них моментально – она вывезла в США из Индии, где у нее расположена часть производства, пять грузовых самолетов, под завязку забитых новыми iPhone. Общий вес смартфонов составил около 600 тонн – это примерно 1,5 млн мобильников.

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Цифровизация

Apple пошла на этот шаг потому, что новшества Трампа могли привести к стремительному росту цен на iPhone в США – едва ли не в полтора раза. Вот только если Apple придется переносить их производство в США, то рост цен будет трехкратным, пишет немецкое агентство Handelsblatt.

Трамп повторно стал Президентом США в ноябре 2024 г. и вступил в эту должность в январе 2025 г. Согласно действующему в стране законодательству, это его последний срок на посту главы государства.

Геннадий Ефремов

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